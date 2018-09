- / -

La maleta es clave Aprender a empacar de manera eficiente, es algo clave para las personas exitosas. La mayoría de los viajeros frecuentes (y más los de negocios), hacen todo lo posible por no documentar su maleta para evitar riesgos y tiempos muertos. En este sentido, se busca llevar ropa con telas delgadas que no ocupen mucho espacio, que no se arruguen fácilmente y que en lo posible puedan alternarse sin problema. Las chamarras plegables son una gran opción para los viajeros al no ocupar mayor espacio y se recomiendan incluso si se viaja a un clima cálido ya que la mayoría de aeropuertos y aviones tienden a ser lugares muy fríos.