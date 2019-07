Cinco cosas que sólo saben los emprendedores geniales

- / -

FOTO 3 | APRENDER DE LOS ERRORES. Una de las máximas para un emprendedor genial debe ser, en opinión de Prego, que no existe fracaso donde hay aprendizaje. Sólo cuando un error no reporta conocimiento es cuando se produce el fracaso. Ninguno de los que hoy tenemos por genios tuvieron un camino fácil y sin tropiezos. Lo raro sería no tenerlos. La diferencia radica en no rendirse, superarlos y probar alternativas para no repetir errores. Requisito primordial para superar estos baches y perseverar es la pasión por lo que haces.