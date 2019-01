Cinco cosas que debes saber antes de crear una Startup

- / -

FOTO 5 | 5. No te rindas Siempre para tener éxito hay que adelantarse, tener visión y confiar en que se puede se puede lograr lo propuesto si se pone el esfuerzo necesario. Ahora, en el camino mucha gente será escéptica y dirá que es muy complicado o que uno está arriesgando demasiado. Y pues sí, un emprendedor no puede llamarse así si se rehúsa a tomar riesgos, ya que son personas que tienen el coraje de ver que el horizonte puede estar nublado, pero igualmente lanzarse a intentarlo por conseguir sus objetivos. No obstante, ser arriesgado no significa ser improvisado, debe haber fundamentos y la determinación para asumir todo tipo de riesgos, con la finalidad de afrontarlos de manera exitosa. (Foto: Freepik)