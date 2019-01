Cinco consejos de un viajero de lujo experimentado

- / -

FOTO 2 | Asientos de clase ejecutiva a Asia por el precio de económica. Tengo un gran agente en China. Cuando le dije que no sabía si el presupuesto de mi cliente me permitía reservar en clase ejecutiva, me dijo que mirara en las aerolíneas locales, como Hainan Xiamen o China Airlines, ya que la mayoría de los clientes estadounidenses se apegan a las marcas que conocen o en las que pueden obtener millas. Estas líneas aéreas chinas pueden ser entre 20 y 40 por ciento más baratas [que sus contrapartes estadounidenses]. Si viaja fuera de las temporadas altas, digamos que justo después del año nuevo chino en marzo, es posible que pueda obtener un asiento de clase ejecutiva por el costo normal de un asiento en clase económica, lo que he hecho. Revise siempre Ctrip, que es la respuesta china a Expedia; tiene una versión en inglés y también tiene paquetes de hotel realmente buenos. Y de todos modos, me gustan las aerolíneas locales chinas porque son como un viaje en el tiempo, con el lujo de hace 15 años pero muy cómodas. Puedes estirarte sin preocuparte, despertarte y sentirte increíble. (Foto: China Airlines)