Cinco consejos para una entrevista de trabajo online

FOTOS | Gracias al uso de las TIC es posible tener una entrevista a distancia, similar a la que se tendría de forma personal, según Universia.

Los trabajadores deben prepararse para enfrentar estas instancias al igual que lo hacen en las presenciales.

A pesar de que algunos elementos no se vean, es importante aprender a resaltar los que sí resultan visibles.

Tenés un trabajo, pero no te agrada del todo, no te permite crecer como profesional o cumplir alguna de tus metas más claras. Por ello, a pesar de tener empleo no parás de analizar otras ofertas de empleo que puedan acercarte al trabajo de tus sueños.

Y de tanto postular buscando un cambio, te solicitan una entrevista en una compañía. El gran problema para vos es, claramente, coordinar esta instancia para que no interrumpa tu horario de trabajo.

O mejor aún... Te piden una entrevista para una empresa ubicada en el extranjero, con la que no solo vas a cumplir tu sueño de conseguir un trabajo motivador sino que además vas a poder conocer otro país.¿Qué podés hacer? En cualquiera de los dos casos, la solución en la misma: una entrevista de trabajo online. Gracias a las nuevas tecnologías es cada vez más sencillo tener estos momentos de entrevista de manera virtual.

En muchos casos, los trabajadores creen que por no colocarse frente al reclutador no necesitan prepararse, pero de hecho ocurre todo lo contrario. Estas instancias deben planificarse con anticipación al igual que las entrevistas presenciales si lo que se busca es tener éxito.

¿Cómo planearlas? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es mejor evitar? Te damos 5 consejos para hacer una entrevista de trabajo online de la mejor forma posible.