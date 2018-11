Cinco claves para lograr que tus clientes te vuelvan a comprar en Navidad

- / -

FOTO 5 | 5. Marketing VS Acoso. Concretar una venta online también nos da la oportunidad de registrar los datos del cliente para futuras campañas de marketing. Pero esto no es lo mismo que acosarlo con correos que no necesita. Debemos esforzarnos por conocer al cliente y enviarle ofertas a su medida, en horarios adecuados y sin exagerar. Sino terminaremos en la bandeja de correos no deseados.