Cinco apps para proteger el medio ambiente

- / -

FOTO 1 | 1. Too Good To Go. Esta aplicación nace de la necesidad de dar cabida a la comida excedente en restaurantes, supermercados o panaderías. La idea, que surgió en Dinamarca en 2016 está sirviendo para que, quien quiera, pueda comprar packs de comida por entre dos y cinco euros; y con ello, no desperdiciar alimentos. El propósito de dicha aplicación para este año 2019 es evitar la emisión de CO2 por cuestiones alimenticias.