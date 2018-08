- / -

FOTOS | Next. Gracias a su interfaz minimalista que permite acceder de forma rápida a todas sus funciones, Next es considerada una de las mejores apps para iOS. Sus características principales no difieren de las que ofrece cualquiera de las aplicaciones anteriormente mencionadas, aunque una de las desventajas con las que cuenta es que no permite añadir ingresos, sino que sólo registra los gastos que se van generando en el mes.