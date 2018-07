En su primer Mensaje a la Nación , el presidente Martín Vizcarra destacó las cifras alcanzadas en cuanto a economía. Además, resaltó sus logros en cuanto al desarrollo de infraestructura y el proceso de descentralización. No obstante, también adelantó sus principales propuestas para el 2019 y sus mayores retos.

A continuación, un resumen de las cifras más relevantes mencionadas por el jefe de Estado:

Reconstrucción

Durante su discurso, el mandatario Martín Vizcarra aseguró que se invertirá S/ 4,000 millones en obras de reconstrucción en las 13 regiones afectadas por el Niño Costero . Desde el inicio de su gestión en marzo de este año, se han financiado 600 intervenciones.

Además, se entregarán 20,000 viviendas a las familias que perdieron sus hogares por el Niño Costero. Para fines del 2019, las 45 mil familias que quedaron sin techo deberán contar ya con un hogar digno y seguro.

Economía y sectores productivos

El presidente estimó que el crecimiento del PBI peruano durante el 2018 será de 4%, un avance mayor en comparación con el 2.5% que se logró en el 2017. Esta proyección considera el avance de 18.6% que registró la inversión pública en el primer semestre de este año.

Por otro lado, las exportaciones sumarán un total de US$ 50,000 millones en el 2018. Esta cifra refleja el crecimiento de 15% de las exportaciones totales en lo que va del año y el 16% de avance en los envíos de productos no tradicionales. Asimismo, la meta en agroexportaciones, es llegar a los US$ 7,000 millones de exportaciones este año.

Martín Vizcarra indicó además que los proyectos de inversión minera suman US$ 15,000 millones. Estos incluyen a: Michiquillay por US$ 2,500 millones; la ampliación de Toquepala por US$ 1,200 millones; la ampliación de Marcona por US$ 1,300 millones; la ampliación de Toromocho por US$ 1,300 millones; Quellaveco, con una inversión de US$ 5,300 millones; Mina Justa, por US$ 1,300 millones; Corani, por US$ 580 millones y Pampa de Pongo por US$ 2,500 millones.

Transportes y comunicaciones

S/ 754 millones es la inversión total que se ejecutará en 400 kilómetros de carreteras, que incluyen las vías Calemar–Abra El Naranjillo en La Libertad, Checca-Mazocruz en Puno y Oyón–Ambo Tramo I en Pasco. Mencionó que están en proceso las licitaciones de las carreteras Tauca–Pallasca en Ancash, Oyón–Ambo Tramo II en Pasco y Huánuco–Conococha en Huánuco, que suma una inversión de más de S/ 2,000 millones.

Vivienda, construcción y saneamiento

Un total de S/ 1,820 millones se han trasferido para la ejecución de 467 proyectos de saneamiento urbano y rural en todo el país. Esto, debido a que existen en nuestro país cerca de 3.4 millones de personas sin acceso a agua potable y 8.3 millones no cuentan con alcantarillado.

Descentralización

En su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra indicó que S/ 10,000 millones se han trasferido a los gobiernos regionales y locales a través de los GOREs y MUNI Ejecutivos. En lo que va de la gestión, se han desarrollado 9 MUNIs Ejecutivo, en Puno, Ucayali, Cajamarca, Huánuco, Tacna, San Martin, Piura, Arequipa y Ancash.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que el 40% del Presupuesto Público para el 2019 está destinado a los gobiernos regionales y locales, por encima del 30% actual. "Esto generará mayores ingresos garantizados, dará certidumbre y profundizará el proceso de descentralización que proponemos", indicó.