Catorce cosas 'curiosas' que hacen todos los días las personas exitosas

1. Se enfocan en los minutos, no las horas La mayoría de las personas hacen bloques mentales de 30 minutos y una hora. Las personas realmente exitosas saben que un día tiene 1,440 minutos y que no hay nada más valioso que el tiempo. El dinero se pierde y se gana, pero el tiempo perdido no puede ser reclamado. La legendaria gimnasta olímpica Shannon Miller dijo "Todavía hoy llevo una agenda que planea minuto a minuto". Debes conquistar tu tiempo para manejar bien tu vida.