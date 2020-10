FOTOS | Te ofrecemos una serie de buenas ideas para poner en marcha si has decidido emprender en solitario, según Emprendedores.

Dinamizador de comunidades online

Consiste en crear una comunidad online en torno a una temática concreta, conseguir que se adscriban a ella miembros de renombre para aumentar el caché de los participantes y, a partir de ahí, empezar a cobrar a cualquier interesado que quiera formar parte de ese exclusivo club que has generado. Caso de éxito en España es Bosco Soler con su espacio de coworking online SinOficina, “una comunidad de creativos, emprendedores online y nómadas digitales que crece, crea y aprende unida”. La comunidad la integran ya más de 350 profesionales. El pago por entrar a formar parte de ella y aportar valor a la comunidad es de 19,90 euros al mes, más barato si el pago es anual.

Lo mejor de este negocio, al margen de no necesitar a nadie para impulsarlo, es que tampoco exige de una gran infraestructura ni de elevados conocimientos tecnológicos. Es suficiente con saber manejar whatsapp u otras herramientas de comunicación como Slack para dinamizar una comunidad y cobrar por su gestión.

El negocio del bricolaje

Es un sector que no para de crecer. Pero la oportunidad de negocio no se encuentra solo en los establecimientos especializados en la comercialización de artículos de bricolaje, sino también en los canales online que adiestran a los usuarios en esta práctica. Valga como ejemplo el caso BricMania. Fundado por el catalán Lluis Serra, lo que empezó como una pequeña tienda física de bricolaje, ferretería y jardinería ubicada en Montmeló (Barcelona), se convirtió en todo un ejemplo de excelencia en Internet y las redes sociales. Tanto es así que ahora Serra se postula como gurú del emprendimiento digital y, como tal, ofrece conferencias y cursos para otros emprendedores interesados en digitalizar sus negocios tradicionales. Suyo es también el libro ‘Historias de un botiguer’.

Un micro SaaS

Según el emprendedor Tyle Tringas un negocio micro SaaS (software as a Service) es “un negocio SaaS orientado a un nicho de mercado, dirigido por una persona o un equipo muy pequeño, con costos pequeños, un enfoque limitado, una base de usuarios pequeña pero muy entregada y sin financiación externa”. Valga como ejemplo de una empresa de este tipo la misma fundada por Tringas, Storemapper, propietaria de una aplicación de localización de tiendas para ayudar a sus clientes a encontrar sus productos y que no requiere codificación para su sitio web. Ya en España, otro ejemplo de empresa de este tipo es Kiwosan, fundada por Ángel Rodríguez. KiwoSan es una suite de herramientas SEO low cost para analizar palabras clave, analizar el seo on page de una web y analizar los resultados de Google de forma rápida y sencilla.

Un negocio o producto micro SaaS se enfoca en resolver un problema en un nicho de mercado, utilizando recursos mínimos y dirigido por una o dos personas. Los productos micro-SaaS suelen ser complementarios a las plataformas o desarrollos existentes, creados con el objetivo de mejorar una característica inexistente o mejorar un producto SaaS ya en el mercado.

Jardinero

Se dice que el de jardinero es uno de los pocos oficios que no podrán ser robotizados. Es decir, que se trata de una de las profesiones tradicionales con más futuro teniendo en cuenta, además, que las medidas contra el cambio climático propiciarán cada vez más la presencia de espacios verdes. No obstante, también aquí hay que advertir del instrusismo en la profesión. No, no vale cualquiera por el mero hecho de que le gusten las plantas y el contacto con la naturaleza. Hace falta una cualificación -cuanto más formado estés mejor- y una capacidad de observación y sensibilidad especiales porque la jardinería, además de un oficio, es un arte.

Educador canino

Por circunstancias de la vida, Iker Otxoa, especializado en Imagen y Sonido, acabó trabajando en una empresa familiar que opera como residencia canina y distribuidora de alimentos para mascotas. En paralelo, aprovechó para formarse como educador canino en distintas especialidades, hasta que decidió establecerse por su cuenta como profesional autónomo. Los primeros encargos le llegaron como paseador de perros, pero los mismos clientes que le contrataban para este servicio, empezaron luego a valorar sus cualidades como especialista en corregir determinadas conductas o padecimientos de los canes, tales como ansiedad, miedos, alimentación…La estrategia inicial fue reinvertir todo lo facturado montando más adelante, junto a su mujer, Aintzane Saéz, Biotxakur , una peluquería canina que añade también servicios de adiestramiento y la venta de productos naturales para perros y gatos. A ellos les ha funcionado muy bien el boca-oreja por lo que este año se han animado a acometer la expansión territorial más allá de su Sopela natal (Vizcaya). Para ello han cambiado el nombre de la empresa, ahora Lola y Tato, y han modernizado el diseño de la página web para hacer más atractivo su ecommerce a través del cual distribuyen comida natural para perros y gatos así como accesorios hechos a mano y otros artículos para mascotas.

Escribir en Medium

Medium es una de las pocas plataformas blogging que ofrece la posibilidad de ganar dinero escribiendo en ellas, pero no a todos. Convencidos de que los contenidos de calidad deben ser pagados por los lectores y no por los anunciantes, el sitio creado por los mismos fundadores de Twitter, Evan Williams y Biz Stone, dispone desde 2017, de la posibilidad de afiliarse al denominado expanding the medium partner program y ganar dinero a los autores de contenidos de calidad. Eso sí, lo que no te vas a hacer es millonario. “Cuando se una al programa, tendrá la opción de publicar su historia solo para miembros medianos (que pagan $5 por mes) y recibirán un pago basado en el compromiso”, afirman en la plataforma. Asimismo, recuerdan que cuantos más aplausos reciba una publicación restringida, mayor será la cuota de membresía que recibirá el autor.

La autoedición

Cierto que son muy pocos los escritores que consiguen ganarse la vida dedicándose solo a esto, pero si eres de los que están convencidos de que puedes, hace tiempo que tu futuro profesional ya no depende del dictamen de las editoriales. Ahora son los mismos lectores quienes determinan los contenidos que les interesan a través de plataformas digitales como la de Amazon y los escritores quienes editan sus propios libros, a través de plataformas como Kindle, Bubok o Lulu.

Está fue la vía elegida por Jesús Castells para publicar dos libros. Castells se sirvió de Create Space para, además de la versión digital, publicar también el libro impreso. Para ello contó con el servicio de un maquetador y la ayuda de un amigo diseñador que confeccionó la portada.

"Una vez finalizada la autoedición, tu decides dónde quieres vender y el precio del libro en cada formato», explica Castells. En el caso concreto de Amazon, una de las preferidas por los autores, una vez efectuados los pagos correspondientes a la edición, el reparto de los beneficios por cada libro que vendes es el 40% para la plataforma y el 60% de las ganancias para el autor, un porcentaje que, según Castells, supera al habitual en las editoriales.

Servicios de locución

El emprendedor Daniel Sáez ofrece a través de su página web servicios de locución profesional en castellano y catalán. Esta es la salida profesional que ha encontrado este técnico de sonido freelance con estudio propio de grabación en un entorno digital donde la voz cobra cada vez mayor importancia. La mayoría de los encargos realizados son para spot corporativos, como Tu Lotero o Eroski, pero también ha recibido encargos de centralitas, de locución para audioguías, audiolibros, e-learning…Como locutor online, el compromiso que asume Daniel Sánchez es entregar al cliente, previo pago, la locución por correo en el plazo máximo de 24/48 horas. En cuanto a las tarifas establecidas para 2019 por este profesional, pueden consultarse en su página web pero, por citar algún ejemplo, el precio para un video corporativo de uso público es de 100€ para una duración de 0-1 minuto/0-150 palabras.

Marketing online

Obviamente, convertirte en un experto de marketing online no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Como en cualquier oficio, tiene una curva de aprendizaje elevada, pero si consigues especializarte en este segmento y hacerte con un nombre de autoridad, las opciones de trabajar a tu antojo con los clientes que quieras, aumentan de forma considerable. Es el caso de Víctor Campuzano, emprendedor y experto en herramientas de marketing digital y “crecimiento rápido de startups”.

Aunque dice no creer en “trucos mágicos” y sí «en el trabajo duro, el enfoque estratégico y la ejecución precisa" Víctor Campuzano se propuso como máxima ganarse bien la vida sin renunciar a la conciliación familiar, al crecimiento y educación de su hija ni al contacto con la naturaleza. Así que ahora trabaja en remoto desde Murcia para solo tres clientes con los que dice facturar una media de 60.000 euros al año (no olvidemos descontar los impuestos).

Llegar hasta donde está no ha sido fácil. Primero ha tenido que formarse continuamente hasta adquirir la categoría de experto y, segundo, ha tenido que ganarse la confianza de los clientes, muchos al principio para monetizar y poder quedarse, luego, solo con los tres mejores.

Negocios de afiliación

Básicamente consiste en darse de alta en alguna de las múltiples plataformas de afiliación existentes e ir creando páginas web en las que recomiendas un producto o servicio determinado. Cada vez que, a través de esa página que tu has creado, consigues redirigir al cliente final a la empresa y que efectúe una compra, tu cobras una comisión. Entre las plataformas más conocidas que trabajan con programas de afiliación están la de Amazon, pero también pueden ser interesantes otras como Tradedoubler o Awin

David Moral, cofundador responsable de Agencia Digital Alarona , es uno de los que compatibiliza su actividad habitual en la agencia con el negocio de afiliación para obtener ingresos adicionales de Amazon. Como principales inconvenientes para aquellos que se plantean ganarse la vida así destaca: la curva de aprendizaje, dado que debes tener conocimientos web para crear las páginas de afiliación además de disponer de nociones básicas de posicionamiento SEO; la lenta rentabilidad y la imposibilidad de escalar.

Vender fotografía

Braulio Moreno es el impulsor del proyecto The imagen orientado a la formación en fotografía. Moreno comenzó el negocio en 2016 de forma online. El canal de comunicación inicial fue el blog, un podcast y la actividad en redes sociales. “Mi proyecto no nació dedicándome a tiempo completo al mismo, por lo que el crecimiento ha sido más lento. Aún así, he ido incrementando poco a poco mi facturación, creando servicios y productos de formación, de manera que la facturación anual de 2019 está cerca de unos 10.000€. Con el aprendizaje de las necesidades de mis clientes y la ampliación de mi oferta formativa, espero facturar cerca del doble en 2020”, declara.

Su ejemplo pone de manifiesto que acometer un negocio de estas características en solitario es posible, pero la curva de aprendizaje es elevada y la inversión precisa no es tan baja, menos aún si se opta por compaginar el entorno físico con el online. En cuanto a las principales barreras que reconoce destacan el exceso de competencia. “Existe ya mucha competencia y hay productos y servicios a precios muy bajos. En nuestro país, a veces cuesta que las personas se den cuenta de que la inversión en una formación transformadora es de las mejores inversiones que se pueden hacer. Mucho más que destinar la mayor parte del presupuesto al equipo, por ejemplo”, declara.

Personal Shopper

Se trata de un servicio de compras que se dirige a aquellas personas que, por falta de tiempo o de gusto, delegan en profesionales la elección de la ropa. Así que el trabajo del personal shopper consiste básicamente en comprar ropa para otros o en acompañarles a título de guía en su recorrido por las tiendas. Este negocio, que a primera vista parece estar al alcance de todos, no es tan sencillo. El primer reto es ganarse la confianza del cliente, tanto con la presencia física como con la reputación online. Se suma como barrera el fenómeno de las/los influencers algunos de los cuales son verdaderos maestros de ventas en las redes. Por otro lado, los expertos recomiendan no plantearse la actividad como un trabajo extra dado que, al ser un servicio personalizado, requiere de mucho tiempo y disponibilidad. Asimismo, si consigues ampliar tus recomendaciones a otras áreas al margen de la asesoría de imagen, como protocolo o la marca personal, podrás incrementar el valor de tu servicio. Aunque existen empresas que ofrecen este servicio, predominan en internet los nombres propios de mujeres como el de Marta San Miguel o Emilia de Havilland, por citar algún ejemplo.

Diseño y venta de cerámica y joyas

La venta de joyas por internet es algo que no termina de despegar, sin embargo algunos lo ha conseguido. Sirva como ejemplo el caso de María Sánchez Jiménez, impulsora de Sajim, un e-commerce de joyas de cerámica que ella misma crea. Para la elaboración a mano de las piezas, dispone de un pequeño taller en Murcia desde donde vende sus diseños a todo el mundo.

También Rocío Aguado, dispone de un pequeño taller en Palencia desde el que trabaja joyería cerámica, murales y reproducciones artísticas, entre otros. Consciente de que el valor de su trabajo se aprecia mejor en el mundo físico que en el entorno online, Rocío Aguado opta por trasladarse con su obra a distintas ferias y exhibirlas en directo. Y aunque pensemos que hoy en día la presencia digital pesa más que la personal, a Rocío Aguado participar en seminarios, exposiciones y foros de ceramistas le ha procurado numerosos premios y miles de clientes, algunos de la talla de la Fundación Recyclia para la que diseña y elabora los premios que entrega anualmente.

Guía turístico de tu ciudad

Si te gusta el trato con la gente, estás enamorado de la ciudad en la que vives y crees conocer todos sus secretos y los rincones mejor guardados, puedes establecerte ofreciendo un servicio de guía turístico. Infraestructura e inversión económica no hacen falta mucha, pero sí originalidad e ingeniártelas para que los turistas sepan de tu existencia antes de desembarcar en la ciudad. Ricardo Domínguez se presenta como “guía turístico oficial en Madrid + Periodista local” de manera que en sus guías liga los datos históricos con otros de interés informativo actual. Para ello ha configurado distintas rutas temáticas como el Madrid de los Austrias, el Madrid de los Borbones o el Madrid Medieval.

Advertir también que, aunque existe la posibilidad de establecerse como free tour prestando el servicio a cambio de la voluntad de los turistas, trabajar como guía oficial requiere de un título y otros requisitos que varían en cada Comunidad Autónoma, advierte Ricardo Domínguez. En el caso de Madrid, por ejemplo, se exige un examen previo para obtener el título oficial que te da acceso a determinados monumentos, como los correspondientes a Patrimonio Nacional. La otra pata del negocio a la que dedica buena parte de su tiempo este emprendedor es la digital, actualizando el contenido de su web y manteniéndose muy activo en las redes. De aquí que la suya figure entre las primeras opciones de los buscadores.