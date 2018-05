FOTOS | Por tercer fin de semana consecutivo, la cinta Avengers: Infinity War lidera la taquilla de Estados Unidos y Canadá con US$ 61.8 millones.

Los estimados de Walt Disney Studios mostraron el domingo que la película de superhéroes aumentó sus ganancias en Estados Unidos a un total de US$ 547.8 millones, con US$ 1,600 millones a nivel internacional. Es la quinta película con mayores ingresos en la historia.

La exitosa película superó fácilmente a los estrenos de este fin de semana, como la comedia protagonizada por Melissa McCarthy “Life of the Party” y el thriller “Breaking In”, estelarizado por Gabrielle Union.

Con US$ 18.5 millones, “Life of the Party” logró colocarse en segundo lugar, mientras que “Breaking In” ocupó la tercera posición con US$ 16.5.

Los estrenos de las cintas con temática materna fueron programados estratégicamente para coincidir con el fin de semana del Día de las Madres en Estados Unidos. Ambos atrajeron a audiencias mayormente femeninas.