Calendario de Vladimir Putin muestra un líder 'todopoderoso' pero también compasivo

FOTOS |Vladimir Putin ya tiene su calendario oficial edición 2019 y en cada mes hay un Putin haciendo cosas distintas.



Según CNN, en el nuevo calendario 'presidencial', Vladímir Putin aparece ante los rusos como un líder todopoderoso, pero también compasivo.



En las imágenes se ve al presidente con el torso desnudo zambulléndose en heladas aguas, pescando en un lago o alzando un tierno cachorro.



A pocos días de salir a la venta, el calendario ya se ha convertido en un hit en Rusia y también en el exterior, en donde el presidente tiene un fiel grupo de seguidores.



No es la primera edición de esta publicación, pues se había hecho en anteriores años. Siempre con gran éxito de ventas.



No está claro si el calendario tiene aprobación oficial del Kremlin o no, pero lo cierto es que las imágenes muestran a un líder fuerte y atlético, que maneja armas a la perfección pero que también tiene su lado tierno. Algo que, seguramente, ayuda a la imagen de Putin a posicionarse.



El precio promedio es de US$ 20.