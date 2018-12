Boca vs. River: 5 claves que hicieron del Bernabéu el escenario perfecto para final de Libertadores

- / -

FOTO 5 | 5.- Seguridad garantizada "Respecto a las Barras", convino el presidente de la Conmebol, "que ni sueñen llegar". "No hay lugar para ellos. No hay lugar para nadie que no vaya con completa buena intención de ir a alentar a su cuadro", subrayó. Aunque en el estadio Monumental no estaba permitida la presencia de aficionados visitantes, las puertas del estadio Santiago Bernabéu sí estarán abiertas a la hinchada de River y de Boca. De ambos bandos, la Conmebol espera que muestren en la décima ciudad más segura del mundo "la señal que el mundo está esperando". "Hay que mostrarles que los buenos vamos a ganar", pidió Alejandro Domínguez.