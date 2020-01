FOTOS | Las acrobacias y explosiones espectaculares de “Bad Boys” mantienen a esta película de acción al frente de la taquilla norteamericana, según estimaciones publicadas el domingo por la empresa especializada Exhibitor Relations.

La cinta que reúne nuevamente a Will Smith y Martin Lawrence después de 17 años, encabeza la lista de recaudación en las salas de EE.UU. y Canadá con US$ 34 millones entre viernes y domingo.

A diferencia de sus dos hermanos mayores "Bad Boys" (1995) y "Bad Boys 2", ambos dirigidos por Michael Bay, esta secuela es obra de los belgas Adil El Arbi y Bilall Fallah. Smith y Lawrence interpretan a dos detectives que se reúnen después de estar años separados para luchar contra el narcotráfico.

Le sigue la espectacular y conmovedora película de guerra de Sam Mendes "1917", una de las favoritas de los Oscar con diez nominaciones que lleva cinco semanas en exhibición, recaudó US$ 15.8 millones.

En tercer lugar figura una nueva versión de "Dolittle", la historia del médico capaz de comunicarse con los animales, estrenada hace dos semanas.

Después de las actuaciones estelares de Rex Harrison en la versión de 1967 y de Eddie Murphy en la más famosa de 1998, esta vez el papel del bueno doctor recae en Robert Downey Jr. Dirigida por Stephen Gaghan, esta nueva versión recaudó US$ 12.5 millones.

Figuran luego “The Gentlemen”, con US$ 11 millones, y “Jumanji: Next Level”, con US$ 7.9 millones.