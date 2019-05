"Avengers" sigue liderando la taquilla norteamericana pero "Pikachu" se aproxima

FOTOS | "Avengers: Endgame" lideró la taquilla norteamericana por tercera semana consecutiva, pero las adorables criaturas de una nueva película de "Pokémon" se convirtieron en fuertes competidores de los superhéroes, dijeron el domingo observadores de la industria.

El gran éxito de taquilla de Marvel Studios, una subsidiaria de Disney, recaudó un estimado de US$ 63.1 millones para el fin de semana de tres días, informó la firma Exhibitor Relations.

Eso elevó su recaudación local a un total de US$ 723.5 millones.Con un total global que ahora se acerca a los US$ 2,500 millones, "Avengers" parecer estar encaminado a superar a "Avatar" (US$ 2,790 millones) como la película más taquillera de todos los tiempos.

La película ha sido impulsada por las críticas positivas y un elenco estelar que incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Bradley Cooper y Josh Brolin.

En el segundo lugar, "Pokémon: Detective Pikachu" de Warner Bros., recaudó US$ 58 millones.Basado en una serie de videojuegos y su posterior serie de anime, "Pikachu" cuenta la historia de cómo este personaje animado (con la voz de Ryan Reynolds) se une a un niño (interpretado por Justice Smith) para buscar al padre desaparecido del joven.

El tercer lugar se lo llevó otra película de estreno, "Maestras del Engaño", de United Artists, con US$ 13.5 millones.El remake femenino de "Dos Pícaros Sinvergüenzas", protagonizado por Rebel Wilson y Anne Hathaway como dos mujeres que intentan estafar a un millonario de internet, no obtuvo buenas críticas, pero puede que eso quedara compensado por sus populares estrellas.

El thriller psicológico "The Intruder" bajó dos puestos respecto a la semana pasada, con una recaudación de US$ 6.6 millones.Michael Ealy y Meagan Good encarnan a una joven pareja que se instala en la casa de sus sueños en Napa Valley, California. Pero su antiguo propietario (Dennis Quaid) está decidido a recuperar la vivienda.

En quinto lugar, también dos puestos más abajo, se ubicó "Ni en tus sueños", la comedia romántica de Lionsgate que recaudó US$ 6.1 millones. Seth Rogen interpreta a un periodista desempleado encargado de escribir los discursos del personaje encarnado por Charlize Theron, su exniñera y candidata a la presidencia.