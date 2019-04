"Avengers: Endgame", el estreno más exitoso en la historia norteamericana

FOTOS | "Avengers: Endgame" acumula los éxitos, entre ellos la mayor recaudación en un estreno de la historia del box-office norteamericano, según estimaciones publicadas este domingo por la empresa especializada Exhibitor Relations.

El filme de súper héroes del universo Marvel logró la suma récord de US$ 350 millones entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá, y más de US$ 1,200 millones en todo el mundo desde que comenzara a exhibirse en salas el miércoles.Se trata de un comienzo supersónico para la cuarta y última entrega de las aventuras de Iron Man, Hulk, Thor y compañía, salpimentada de espectaculares combates, humor y lágrimas, que borra así el récord establecido en 2018 por su tercer opus, "Avengers: Infinity War", y sus US$ 257.7 millones.

Otra película del universo cinematográfico Marvel ocupa -muy lejos- con US$ 8.1 millones- el segundo lugar en las taquillas con "Capitana Marvel", en la cual la actriz ganadora del Oscar Brie Larson encarna a una antigua piloto de élite dotada de súper poderes."La maldición de la llorona", un filme de terror sumamente clásico que encabezaba las recaudaciones la semana pasada, cae a la tercera plaza, con US$ 7.5 millones.

"Un amor inquebrantable", un drama adaptado de una novela cristiana que elogiaba los méritos de la fe y las oraciones, recaudó US$ 6.3 millones entre viernes y domingo. En quinto lugar se ubica otro filme de súper héroes, esta vez del equipo de D.C. Comics, "Shazam!", cuyos US$ 5.5 millones de este fin de semana le permiten superar los US$ 130 millones en un mes.