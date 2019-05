"Avengers: Endgame" tiene a "Avatar" en la mira

FOTOS | En apenas 11 días, "Avengers: Edgame" recaudó más de US$ 2,000 millones en todo el mundo y se colocó como la segunda película más taquillera de la historia, superando a "Titanic".

Desplazar a "Avatar", que tiene hoy el récord con US$ 2,788 millones, parece simplemente cuestión de tiempo, pues a la aclamada película de James Cameron le tomó 47 días llegar a esta marca."Endgame" fue estrenado hace apenas 11 días con una taquilla de US$% 145.8 millones este fin de semana en Estados Unidos y Canadá y un acumulado de US$ 619 millones, según cifras distribuidas por Disney, que es dueña de los estudios Marvel y ubicó la taquilla mundial en US$ 2,188 millones.

La firma Exhibitor Relations, que cada lunes presenta un balance de la taquilla en Canadá y Estados Unidos, ubicó la recaudación en US$ 147.3 millones para este fin de semana y US$ 621.2 millones acumulados.Superhéroes como Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón se reunieron de nuevo por última vez en esta cinta que cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel (MCU) que por una década se interconectaron.

En China ha recaudado hasta ahora US$ 575.8 millones. En México van US$ 61.6 millones y en Brasil US$ 56.3 millones.Detrás de "Endgame" se ubica ahora Titanic (US$ 2,180 millones) y luego "Star Wars - El despertar de la Fuerza" (US$ 2,070 millones).

Los expertos de Hollywood prevén un futuro brillante para "Avengers", que ha dejado satisfechos a 96% de los espectadores, gracias a sus espectaculares combates y un reparto igualmente atractivo: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Bradley Cooper y Josh Brolin.El thriller psicológico "The Intruder" se ubicó segundo en las taquillas norteamericanas con US$ 10.8 millones en su primer fin de semana, según Exhibitor.

Michael Ealy y Meagan Good encarnan a una joven pareja que se instala en la casa de sus sueños en Napa Valley, California. Pero su antiguo propietario (Dennis Quaid) está decidido a recuperar la vivienda.Otra novedad, la comedia romántica de Lionsgate "Ni en tus sueños", se ubicó tercera, con US$ 9.7 millones. En esta historia de amor entre dos personajes a los que todo separa, Seth Rogen interpreta a un periodista desempleado encargado de escribir los discursos del personaje encarnado por Charlize Theron, su exniñera y candidata a la presidencia.

Otro estreno, la primera película de animación de STX Films "UglyDolls: extraordinariamente feos", logró el cuarto lugar, con US$ 8.6 millones.

"Capitana Marvel", la primera película de la lucrativa franquicia enfocada en una superheroína, cayó a su vez a la quinta posición, con US$ 4.2 millones el fin de semana y un global de US$ 420.7 millones en nueve semanas.