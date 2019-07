¡Atención!: Las cinco excusas más usadas para salir del trabajo

- / -

FOTO 1 | 1. La mascota sacrificada “Debo irme porque me avisaron que mi mascota acaba de morir” Debe ser la primer excusa que llegan a la mente de las personas, aunque también es la más fácil de derrumbar. ¿El motivo? Recordá que existe Instagram, Facebook, Twitter, y tantas otras redes sociales, donde no solo tú, sino alguien de tu familia puede olvidar tu excusa y postear una foto del animal. Y no, tu jefe va a creer que “fue un milagro”. (Foto: Freepik)