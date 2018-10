Cómo armar paso a paso un plan de marketing para el negocio

- / -

FOTO 5 | 5. Posicionamiento El posicionamiento es definido como la frase que quisiéramos que pensara nuestro cliente cuando piense en nuestra marca o empresa. Algunos ejemplos exitosos de posicionamiento que describen justamente lo que representa la marca y sus diferenciadores contra la competencia son: Burger King: Have it your way (Pídelo a tu gusto); 7Up: The Un-cola (El refresco que NO es de cola); Apple: Think different (Piensa diferente). Este ejercicio nos ayudará a pensar en la conceptualización de lo que queremos ofrecer al cliente y como comunicar dicha oferta de valor.