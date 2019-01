'Aquaman' navega al frente en la taquilla de EE.UU. por tercera semana

FOTOS | "Aquaman" se mantuvo en la cresta de la ola de la taquilla de Estados Unidos y Canadá por tercera semana seguida, al cerrar este fin con US$ 31 millones.

Desde su estreno el 21 de diciembre, la película de superhéroes de DC Comics recaudó US$ 260 millones en la región, indicaron cifras consolidadas de la firma especializada Exhibitor Relations difundidas el lunes.

Y, según la revista Variety, suma una taquilla global de US$ 941 millones. Eso la convierte en la película de los estudios Warner Bros basada en un cómic que recauda más desde "The Dark Knight Rises", que ganó más de US$ 1,000 millones en 2012.

Jason Momoa interpreta al tatuado héroe mitad humano mitad Atlante, que lucha contra las fuerzas del mal para obtener el control del poderoso Tridente de Atlan. El filme está dirigdo por James Wan, conocido por películas de terror como "Saw".

En segundo lugar de la taquilla se situó la nueva película de suspenso de Sony, "Escape Room", que recaudó US$ 18.2 millones durante el fin de semana de tres días, un comienzo sólido para una película que costó solo US$ 9 millones. Logan Miller y Taylor Russell encabezan un grupo que se enfrenta a la muerte en un "escape room" -o "escape game", un juego de aventura física con diferentes pruebas a superar- .

El tercer puesto fue para el musical familiar de los estudios Disney "El regreso de Mary Poppins", con US$ 15.8 millones. La secuela de la querida película original de 1964 está protagonizada por Emily Blunt en el papel principal y Lin Manuel-Miranda como un farolero más flexible y amable.

En cuarto lugar figura "Bumblebee", de Paramount, con US$ 13.2 millones. La precuela de las películas de "Transformers" están protagonizadas por Hailee Steinfeld y John Cena.

Le sigue la ganadora del Globo de Oro "Spider-Man: Un nuevo universo", que en su cuarto fin de semana en cartelera recaudó US$ 13.1 millones.