Qué aprendieron los grandes emprendedores de sus mamás

FOTO 2 | 2. Eve Branson: una gran dama. Richard Branson es famoso por sus aventuras, por lo que no es de sorprender que su madre también tenga gusto por el peligro. Nacida en Middlesex, Inglaterra en 1924, esta hija de un oficial militar se disfrazó de hombre para poder pilotar un planeador. También se ofreció de enfermera voluntaria en la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial. Fue artista y sobrecargo con la South American Airways antes de casarse y tener tres hijos. La maternidad no la detuvo. Después de que su esposo fallara en el examen de la barra de abogados, Eve inició un negocio de jardinería en su propio jardín para ganar dinero. También fue oficial de policía y ejecutiva de bienes raíces. Eve, ahora de 91 años, ahora trabaja junto con su famoso hijo en el Centro Internacional de niños Desparecidos y Explotados y también fundó una organización no gubernamental para entrenar a personas sin empleo en Marruecos. Cuando se le pregunta cómo mantiene su vigor, ella dice que la clave es salir con hombres jóvenes y beber muchos cocteles. (Foto: Getty)