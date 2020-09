FOTOS | Fue justo después de que el World Trade Center cayera a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre que comencé mi negocio en línea. Los tiempos eran difíciles entonces y los tiempos son difíciles ahora. No estaba seguro de poder hacerlo funcionar, pero, aunque mi negocio ha pasado por varios cambios importantes a lo largo de los años, no he tenido que volver a un cubículo desde entonces. Conectarme con mis proyectos comerciales fue la mejor decisión que tomé, según Entrepreneur.

Además de los trabajos tradicionales, hay algunos que puedes hacer por internet sin tener que invertir mucho.

Un ingreso extra no le cae mal a nadie.

Me ha ofrecido la libertad y la flexibilidad que nunca conseguiría al trabajar en el mundo empresarial.

Lo que he descubierto es que durante los tiempos difíciles, mucha gente busca formas de ganar algo de dinero extra para poder poner comida en la mesa o devolverlos a sus ahorros. Como lo hice a raíz del 11 de septiembre.

Afortunadamente, hay muchas más opciones de las que solía haber para ganar dinero extra.



Aquí hay nueve razones por las que comenzar una actividad secundaria en línea durante tiempos difíciles puede ser una gran decisión.

1. Los trabajos secundarios en línea pueden convertirse en ingresos a tiempo completo

Una de mis cosas favoritas sobre las actividades secundarias en línea es que a menudo tienen el potencial de convertirse en un ingreso de tiempo completo.

Si comienzas a captar clientes que escriben en línea o comienzas a ofrecer servicios de creación de sitios web y aprendes cómo captar nuevos clientes de manera efectiva, entonces puedes reemplazar rápidamente los ingresos de tu trabajo diario con trabajo en vivo.

2. Baja sobrecarga para comenzar

Puede costar de miles de dólares (o más) iniciar un negocio tradicional y si está haciendo un trabajo secundario, manejando para un viaje compartido o servicio de entrega, desgastará mucho su automóvil.

Comenzar una actividad secundaria en línea generalmente cuesta poco dinero y, a veces, hasta menos, dependiendo de lo que quiera hacer.

Hay muy pocas opciones que sean tan rentables como empezar a trabajar en línea.

3. Más plataformas que nunca

Cuando comencé, la única opción para tener presencia en la web en línea era codificar manualmente un sitio web. Tomó muchas, muchas horas de aprendizaje y escritura de código HTML y fue una gran molestia.

Ahora hay muchas plataformas que son fáciles de usar y efectivas:

Puedes enumerar productos hechos a mano para Etsy.

Mostrar tus servicios independientes en Upwork, Toptal, Fiverr, 99Designs y más.

Revender productos locales en eBay.

Iniciar un negocio editorial en WordPress.

Crear fácilmente un sitio web en WIX.

Enumerar diseños originales en productos realizados a través de proveedores de impresión bajo demanda en Amazon.

Eso es solo rascar la superficie. Si eres creativo y estás dispuesto a aprender, el cielo es el límite y hay muchas más posibilidades disponibles.

4. Con potencial de alcance global

Cuando usas Internet para un trabajo secundario, no estás limitado a tu área local. Esta es una de las razones por las que estos pueden convertirse en trabajos de tiempo completo tan fácilmente.

Puedes llegar a personas de cualquier parte del mundo que estén interesadas en lo que ofreces. Incluso puedes construir una marca verdaderamente global con el tiempo.

5. Muchas posibilidades de ingresos recurrentes

Esta es la otra de mis razones favoritas para comenzar a hacer negocios en línea. Hay muchas oportunidades de ingresos pasivos y recurrentes si estructuras lo que estás haciendo correctamente.

Por ejemplo, si inicias un negocio editorial, puedes obtener ingresos publicitarios a partir de publicaciones que salieron hace 3 años. También puedes iniciar un negocio basado en suscripción, como un sitio de membresía, que te paga mes tras mes.

No hay casi nada más emocionante para mí que los ingresos recurrentes. Me encanta ver entrar dólares por el trabajo que hice hace años.

6. Nuevos conocimientos a bajo costo

Desde LinkedIn Learning hasta Udemy, puedes mejorar tus habilidades en casi cualquier área por muy poco dinero.

Consejo: estar siempre atento a las ventas en Udemy: a menudo ofrecen un 90 por ciento de descuento en sus cursos.

Por ejemplo, existe una gran demanda de administradores de fuerza de ventas. Puedes saber de ello a través de un curso en Udemy y luego tomar el curso de certificación de Administrador de Salesforce y posiblemente comenzar a conseguir un trabajo desde casa con ese conjunto de habilidades.

Hay muchas áreas en las que puedes hacer esto. A menudo, estas son habilidades nuevas que son altamente comercializables y que no necesitas un título universitario para obtener un buen salario.

7. Libertad de ubicación

Muchos trabajos secundarios en línea te darán libertad de ubicación, lo que significa que puedes realizarlas desde cualquier lugar con una computadora portátil y una conexión a Internet.

A medida que construyas a tu equipo hasta obtener un ingreso de tiempo completo, el potencial para vivir un verdadero estilo de vida “nómada digital” se vuelve enorme.

Eso significa poder viajar a donde quieras, cuando quieras y no perder el ritmo del trabajo.

8. Los trabajos independientes pueden pagar muy bien

Hay muchas áreas de trabajo independiente en las que potencialmente puedes ganar entre 40 y 150 dólares por hora. Puede llevar un tiempo aprender cómo conseguir y mantener clientes, pero una vez que hayas establecido esa habilidad, puedes escribir tus propios días de pago.

9. Flexibilidad

Debido a la naturaleza del trabajo en línea, casi siempre hay flexibilidad a la hora de trabajar. A menos que esté trabajando de home office, tendrá flexibilidad dentro de los plazos.

Esto te permite laborar cuando los niños están en la cama, los fines de semana o con cualquier otra obligación que tengas, incluido un trabajo diario.

El mundo se vuelve cada vez más digital. Al ubicar tu trabajo secundario en línea, tienes un enorme potencial de crecimiento y obtendrás habilidades que son comercializables tanto en trabajos tradicionales como en trabajos independientes.