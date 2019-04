Cómo estas 9 personas ganan dinero en casa solo con sus laptops

FOTOS | Es el sueño de muchos: trabajar desde casa, o de cualquier lugar que quieras, sin horarios establecidos. En ocasiones, incluso sin un jefe al que reportarle nada. Pero ¿cómo hacerlo?, según Entrepreneur.

Hay muchas formas de ganar dinero en línea. Algunas requieren de ciertas habilidades, como la capacidad de escribir o editar o tener buen ojo artístico, y otras simplemente requieren de habilidades de computación básicas y de disponer de mucho tiempo.

Revisa las siguientes historias para escuchar directamente de estas personas que se han ganado la vida desde sus casas con nada más que sus computadoras.

1. Alexandra Fasulo, copywriter.

¿Qué haces?

Soy una editora, escritora y fotógrafa freelancer de tiempo completo. Paso la mayor parte de mi día freelanceando en Fiverr como escritora y editora. Escribo posts para blogs, boletines de prensa, descripciones de productos, descripciones de productos para Amazon, contenido para sitios web, campañas de financiamiento y newsletters. Por lo general trabajo con más de 15 clientes al día. He trabajado con mucha gente, desde la familia Real hasta personas que trabajan en el gobierno de E.U.

¿Cómo empezaste? Curiosamente, yo tenía un trabajo en el gobierno de Albany, en el estado de Nueva York, cuando mi mamá me sugirió que revisara “Fiverr”, una nueva plataforma de freelancers. Empecé editando un trabajo de $5 dólares, ganando entre $30 y $50 dólares al mes. Y pensé que era increíble ganar un poco de dinero extra desde mi computadora y en mi tiempo libre. En noviembre de 2015 me mudé a N.Y. para trabajar en una agencia de RP. Después de un mes sabía que no era lo mío, así que renuncié. No tenía un plan B, de hecho, no tenía ni idea de qué haría después.

El día que renuncié fui a casa por la noche, después de haber visitado algunos museos y de haber tenido un ataque de pánico en grande, y abrí tres nuevos trabajos en Fiverr. ¡No tenía nada qué perder! En pocas semanas, mi perfil había despegado y estaba ganando casi $100 dólares al día. Ya sintiéndome adicta al ajetreo, seguí abriendo más y más trabajos y poco a poco fui subiendo mis costos. En abril de 2017, cuando Fiverr lanzó su versión Fiverr PRO, todo cambió en términos de dinero, y brinqué a ganar 6 cifras.

2. Deep Patel, mercadólogo digital .

¿Qué haces?

Manejo Deep & Co., una agencia de marketing que ayuda a las startups en su última etapa y a empresas en la lista de las Fortune 500 a crear campañas de marketing innovadoras. He trabajado como empresas como IBM y Universal, así como con empresas de Mark Cuban. También estoy empezando a construir Penguin CBD, una marca de e-commerce que vende aceites.

¿Cómo empezaste?

​Cuando estaba en la prepa, pasé varios meses en el hospital tras ser diagnosticado con la enfermedad de Crohn. Ese fue un momento decisivo en mi vida porque pasé de ser un adolescente normal que pensaba en sus amigos y en sus clases a pasar la mayor parte de mi tiempo en una cama leyendo sobre una tendencia emergente llamada marketing. En ese momento, empecé a enviarle mensajes a cientos de personas en LinkedIn para construir una red de contactos. Y nunca he mirado hacia atrás desde entonces...

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Hoy en día, sólo tomo clientes referidos. Me tomó varios años construir una buena reputación, y aunque hubiera podido hacer crecer la agencia con publicidad, decidí quedarme únicamente con empresas que fueran referidas por clientes anteriores.

3. Carrie French, copywriter

¿Qué haces? Soy una redactora creativa en Fivver con cuatro especialidades de escritura: descripción de productos, contenido para sitios web, artículos y slogans para marcas. Por lo general escribo descripciones de productos para vendedores de Amazon y de sitios de comercio electrónico que usan Shopify. El contenido de sitios web suele incluir las páginas más comunes como inicio, contacto y sobre nosotros.

¿Cómo empezaste? Empecé en Fiverr como Carrieblogger en 2013. Estudiaba la universidad en ese momento y leí sobre la plataforma en la revista Seventeen, así que empecé a vender mis servicios con la esperanza de ganar un poco de dinero extra. La verdad es que nunca pensé que terminaría pagando mis estudios y convirtiéndose en una carrera de tiempo completo.

El diseño del sitio era diferente en ese momento, así que cuando uno de mis trabajos se publicaba en la página de inicio, cada persona que entraba a Fiverr veía mi servicio. Estaba de vacaciones una noche de invierno cuando de repente vi más de 50 nuevos pedidos y decenas de mensajes preguntando por mi servicio. La enorme cantidad de pedidos ayudó a construir una base de reseñas fuerte y de ahí fue como una bola de nieve, creciendo y creciendo en popularidad. Los editores de Fiverr me promovieron a Vendedor Mejor Calificado en menos de seis meses y desde entonces siempre he tenido trabajo estable.

4. Andrew Hemingway, CEO de Toasted Collective

¿Qué haces? Ayudo a mis clientes a posicionar mejor sus marcas para tener éxito desde una perspectiva del consumidor y de sus inversionistas. Lo hacemos de muchas formas, pero solemos enfocarnos en la construcción de marca, la publicidad y el marketing.

¿Cómo empezaste? Después de trabajar unos siete años en la industria del marketing, me entró la cosquillita de hacer algo mío. Detecté una oportunidad enorme para el marketing y el construcción de marca en el tema de la marihuana, y me metí de lleno.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Al principio iba a eventos y reuniones en todo el país, y me concentraba en construir relaciones en la industria de la cannabis. Trabajé para mantenerme diestro y cazar prospectos prometedores cuando fuera posible. Desde que hemos ido creciendo, hemos contratado a una persona capacitada para hacer este enorme trabajo.

¿Cuáles son tus mayores desafíos?

Crecer demasiado rápido y hacer crecer una fuerza laboral remota que ocupa varias zonas horarias. Ahora mismo estoy considerando la posibilidad de expandir mi negocio a nivel internacional, algo que se adelantó un año a lo que habíamos planeado.

5. Cristina Postica, videoanimadora

¿Qué haces? Soy una freelancer/productora/mujer emprendedora/ creadora de contenido… en Fiverr. Hay demasiados nombres para lo que hago, pero básicamente creo animaciones en video.

¿Cómo empezaste?

En 2014 me di cuenta de que necesitaba un cambio en mi vida y que quería empezar algo por mi cuenta. Estaba trabajando como manager de marketing para una marca de automóviles premium cuando empecé a moverle al tema de la creación en video. En ese entonces era una forma entretenida de pasar mis fines de semana, pero eventualmente creció tanto que no pude seguir teniendo dos trabajos. Así que renuncie y empecé a trabajar en videos explicativos con un equipo de tres personas: un diseñador, un animador y yo.

Hoy en día, después de mucho trabajo, ese pasatiempo se ha convertido en un pequeño negocio con un equipo mucho más grande.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

La mayoría de mis clientes me encuentra en línea: Fiverr, redes sociales, mi página web… La mitad son agencias, y la otra mitad son compañías de IT, startups, crypto startups, desarrolladores de software, etc.