FOTOS | Ya sea con un jugo de apio o con un podcast de deportes, estos 9 fundadores encontraron una nueva forma de iniciar el día, según Entrepreneur.

1. Verduras matutinas

“Hace poco empecé a tomar jugo de apio por las mañanas. Es reconocido por su beneficio curativo, especialmente en climas más fríos, ha aliviado mi piel reseca y ha ayudado a aumentar mi nivel de energía”. — Bill Glaser, cofundador y CEO de Outstanding Foods.

2. Datos y figuras

“Empecé poniendo CNBC cada mañana. Me da un entendimiento más general de lo que está pasando en el mercado global, que me ayuda a tomar decisiones más informadas para Pura Vida”. — Griffin Thall, cofundador y CEO de Pura Vida Bracelets.

3. Café casero

“Dejé de comprar mi americano de camino a la oficina y ahora me despierto un poco más temprano para hacerlo en casa con mi máquina Bialetti. Este ritual me da 10 minutos para prepararme para el día” — Lisa Bubbers, cofundadora y CMO de Studs.

4. Charla deportiva

“Escucho el podcast de los Eagles de Philadelphia durante los 40 minutos que hago al trabajo por la mañana. Me ayuda a sacar a mi cerebro del modo emprendedor durante una pequeña parte del día” — Mike Cessario, cofundador y CEO de Liquid Death.

5. ¡Cafeína!

“Suelo desvelarme trabajando con nuestros equipos de Hong Kong y China, donde creamos nuestros vestidos de novia personalizados. La solución ordinaria de un buen café me hace ver como si hubiera dormido toda la noche” — Leslie Voorhees Means, cofundadora y CEO de Anomalie.

6. El poder de la proteína

“Siempre he empezado mis mañanas con un vaso de leche con chocolate, pero hace poco cambié a un smoothie de chocolate con proteína (con leche de avena y mantequilla de cacahuate) ¡y ha cambiado mis mañanas por completo! Me mantiene satisfecho durante cinco horas y me da la energía que necesito” — Jean Thompson, CEO de Seattle Chocolate y Coco.

7. Masaje muscular

“Mi rutina por las mañanas incluye ejercicio, un poco de sauna y luego el Hypervolt, para masajear los músculos que trabajaron mucho. Me ayuda a recuperarme más rápido y mejora mi flexibilidad” — Rick Bates, cofundador y CEO de RxSense.

8. Sudor en agenda

“La app de Training Peaks me ayudó a prepararme para el maratón de Nueva York. Ofrece calendarios semanales de entrenamiento que me ayudaron a usar el limitado tiempo que tengo por las mañanas a enfocarme en el entrenamiento mismo, en lugar de estar planeando para entrenar” — Field Failing, fundador y CEO de Fields Good Chicken.

9. El ancestral té

“Me tomo una taza de té lapsang souchong. Según la leyenda, se inventó hace cientos de años cuando la amenaza de que un ejército invasor llegara hizo que un productor de té secara rápidamente sus hojas de té con fuego de madera de pino. Sabe como si te estuvieras tomando un cigarro, pero bien” — Coulter Lewis, fundador y CEO de Sunday.