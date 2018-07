El 88% de hospitales en Venezuela no cuenta con medicamentos

FOTOS | La crisis en Venezuela ha afectado a sus centros de salud. Según una encuesta realizada por la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento de dicho país, la escasez de medicamentos en los hospitales llegó a 88% y un 100% de sus hospitales no cuenta con laboratorios operativos.

Además, los servicios médicos tienen un alto costo, ya que solo un día de atención en cuidados intensivos puede costar desde 11 millones de bolívares (US$130) hasta 17,5 millones de bolívares, unos US$216.

Por otro lado, la encuesta de la Asamblea Nacional a 104 hospitales en Venezuela arrojó que la atención para un parto puede valer entre US$ 75 y US$200. No obstante, no existe garantía de que estos procedimientos resulten exitosos debido a la falta de material médico quirúrgico: solo el 21% de los establecimientos cuenta con las herramientas necesarias.

En la actualidad, solo el 47% de las salas de quirófanos están habilitadas para operar pacientes. Ante la falta de suministros en las clínicas han llevado a los médicos a acudir a los ‘bachaqueros’, aquellas personas que trafican ilegalmente productos de primera necesidad, como los medicamentos; o incluso les ha llevado a pedir ayuda a familiares y amigos en el extranjero para conseguir los antibióticos adecuados para el tratamiento de los pacientes.