FOTOGALERÍA. Ya sea que hayas salido de él en rojo o en negro, 2020 fue un año difícil para todos. Algunas personas están comenzando el nuevo año con la esperanza de cambiar las cosas, mientras que otras solo están tratando de mantenerse a flote. No importa dónde te encuentres, momentos como estos son excelentes para el desarrollo personal, según Entrepreneur.

Si te sientes un poco perdido al comenzar el año, intenta leer libros. Tus primeros movimientos de 2021 deben ser parte de una sólida misión general, y el libro adecuado puede proporcionar la inspiración que necesitas para desarrollar uno propio. Éstos son algunos de los mejores para leer durante este año.

1. The New Law Business Model: Build a Lucrative Law Practice That You (and Your Clients) Love por Ali Katz

La ley es un arte, pero también es un negocio. La historia de Ali Katz de pasar de ser la mejor de su clase en Georgetown Law a generar más de 1 millón de dólares en ingresos anuales en solo tres años es una de la que cualquiera, independientemente de su campo, podría aprender. El “New Law Business Model” contiene más inspiración y conocimiento en unas pocas páginas que la mayoría de los libros de principio a fin, por lo que es una compra obligada para este año.

2. Hackable: How to Do Application Security Right por Ted Harrington

Entrar por puertas traseras, realizar hazañas y, en general, hacer un lío de las cosas, eso es lo que hacen los piratas informáticos. En su nuevo libro, “Hackable”, Ted Harrington sostiene que las empresas deben adoptar un enfoque similar para proteger sus sistemas. Él muestra cuán importante es pensar fuera de la caja y estar dispuesto a traspasar los límites de formas potencialmente problemáticas, ya sea que el tema sea la seguridad de la aplicación o algo completamente diferente.

3. What They Didn’t Tell Me: How to Be a Resilient Leader and Build Teams You Can Trust por Jawad Ahsan

Cuando Jawad Ahsan resolvió abrirse camino hasta la suite C, no tenía ni idea de a qué se enfrentaría. Después de años de arduo trabajo, Ahsan finalmente llegó a la cima y escribió “What They Didn’t Tell Me” para compartir lo que aprendió con otros que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ser grandes líderes.

4. A Fool’s Errand: Why Your Goals Are Falling Short and What You Can Do About It por Roy Cook

Las resoluciones de Año Nuevo terminan antes de lo esperado, pero ¿por qué? Para aquellos que esperan alcanzar sus metas esta vez, “A Fool’s Errand” será una guía útil. Alcanzar tus metas comienza con la definición de tus valores fundamentales personales, y el nuevo libro de Roy Cook puede ayudarte a lograrlo.

5. Ghost: Why Perfect Women Shrink por Iona Holloway

A veces, los libros más inspiradores son también los más dolorosos de leer. En sus memorias de debut, Iona Holloway cubre algunos de los temas más dolorosos de la carrera, el perfeccionismo y la feminidad de una manera hermosa y esclarecedora. Es posible que “Ghost” no sea una lectura fácil, pero es una que inspirará una reflexión significativa tan pronto como la leas.

6. F*ck the Glass Ceiling: Start at the Top (and Stay There) as a Feminine Entrepreneur por Mandy Cavanaugh

Tan provocativo como sugiere su título, F*ck the Glass Ceiling es un grito de batalla para las mujeres que ascienden en la escalera corporativa o lideran sus propios negocios. La poderosa voz de Mandy Cavanaugh puede ayudar a hombres y mujeres por igual a perfeccionar su energía masculina y femenina para ser su yo más auténtico en los negocios.

7. The Art of Alignment: A Practical Guide to Inclusive Leadership por Patty Beach

No basta con estar inspirado; también tienes que saber cómo inspirar a quienes te rodean. “The Art of Alignment” es una especie de guía práctica de inspiración para los líderes, que explica con precisión lo que debes y no debes hacer cuando se trata de reunir a un equipo o grupo en torno a tus causas. Una vez que obtengas la inspiración que necesitas, pudes retribuirla inspirando a otros. Patty Beach puede mostrarte cómo.

8. Coming Back: How to Win the Job You Want When You’ve Lost the Job You Need por Fawn Germer

Si te encuentras entre los cientos de miles de profesionales en mitad de su carrera que perdieron un trabajo gracias al COVID-19, Fawn Germer quiere que sepas que no estás solo. Ella también quiere que te levantes, te quites el polvo y vayas a buscar el trabajo que quieres. En “Coming Back”, Fermer brinda a los solicitantes de empleo de mayor edad la orientación que necesitan para mejorar sus habilidades tecnológicas, revolucionar las redes sociales y hacerse relevantes en el nuevo mundo laboral.

No hay una manera correcta de inspirarse, así que lanza una amplia red. La lectura de algunos de estos libros puede abrirte los ojos a cuán dinámico y resistente es el espíritu humano, un poderoso recordatorio al comenzar el año.