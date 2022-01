FOTOGALERÍA. Como asesor financiero, el objetivo es ver crecer las inversiones de los clientes, y su boca a boca solía servir como un vehículo de marketing principal para aquellos en el campo. Pero, ¿qué pasa si hay días, semanas, cuando no hay nuevos clientes? ¿Cómo puede promocionar mejor su negocio cuando se hacen necesarias nuevas estrategias?, según el portal entrepreneur.

Aquí le mostramos cómo hacer que suceda.

1. Identificar un mercado objetivo

Podría decirse en términos generales que su mercado es todo tipo de inversor. Es un buen comienzo, pero la demografía es clave para identificar objetivos más específicos. Esto significa hacer algunos deberes con los datos del censo: buscar la edad, el sexo, la profesión y el lugar de las personas en el territorio seleccionado. Con los datos desglosados de esa manera, podrá ver si hay un nicho que su empresa podría atender mejor.

2. Cree en tus habilidades

Incluso si ha sido asesor financiero durante años, si no refuerza la certeza interna de que está brindando un servicio de verdadero valor (literal y figurativamente), entonces no podrá venderlo de manera efectiva. Reflexionar sobre el impacto que has tenido en las vidas que has tocado es una fuente vital de motivación.

3. No descuides la comunicación de la vieja escuela

A todo el mundo le gusta sentirse especial, y eso sin duda incluye a los clientes, desde emprendedores hasta grandes corporaciones. Cuando recuerdas fechas importantes para ellos (un aniversario de la empresa, tal vez, o un cumpleaños), o reconoces su mundo y sus logros, dice mucho sobre tu carácter. Enviar un pequeño regalo navideño o flores a un funeral no es presionar: si se hace con sinceridad y generosidad, estos gestos demuestran cariño y ayudan a establecer una conexión más fuerte con esa persona y su negocio; demuestra que los valoras por algo más que contribuciones a su resultado final.

4. Hacer uso de las denuncias

Es común (bastante inevitable, en realidad) que uno se centre en críticas positivas o palabras amables cuando un cliente sale, pero es fundamental proporcionar también vías para la comunicación negativa y tomarla en serio. Si le das a la gente una salida clara, estas respuestas pueden ser una excelente manera de venderte al final. Un formulario de sugerencias en su sitio web o un breve correo electrónico (dos o tres preguntas) “¿Cómo fue su experiencia?” son excelentes comienzos.

5. Busque compromisos para hablar

Hay algo dimensionalmente poderoso en estar frente a una audiencia en vivo y brindar información sobre usted y su negocio. Sí, hablar en público con confianza es una habilidad comprobada para aumentar las ventas, pero también refuerza en gran medida la confianza en uno mismo, lo que a su vez impulsará los esfuerzos de marketing. Por lo tanto, comuníquese con clubes, cámaras de comercio u otras organizaciones empresariales que estén a favor de la planificación financiera y ofrézcase para presidir (o contribuir de otro modo) una discusión/presentación. El objetivo es no dar la impresión de que está solicitando negocios, así que considere abordar una variedad de temas y haga un esfuerzo para concentrarse en asuntos con los que su audiencia pueda relacionarse.

6. Mejora tu huella en línea

Un sitio web desactualizado, aunque no es tan malo como no tener ninguno, no se queda atrás. Esta profesión se trata de mantenerse actualizado en todos los sentidos, así que haga que su sitio se vea profesional y atractivo. Mientras lo hace, explore una variedad de plataformas de redes sociales para dar a conocer su nombre. Al utilizar un programa de marketing digital inclusivo, podrá dirigirse mejor a una audiencia de clientes.

7. El correo de voz es tu amigo, lo creas o no

Es incómodo dejar un mensaje cuando se trata de comunicarse con alguien, pero esos pocos segundos de tiempo de grabación tienen una ventaja real, sobre todo porque, al reproducir cualquier mensaje de voz, la persona con la que se comunicó generalmente está sola y concentrada, un audiencia cautiva. Entonces, con esto en mente, no cuelgues: haz algo con ese espacio… conviértelo en un mini comercial en el que tengas 15 segundos para vender tus servicios de una manera atractiva.

8. Patrocinar eventos

Las pancartas de la compañía que se muestran de manera destacada en asociación con eventos locales, aunque quizás no sean una innovación de marketing revolucionaria, aún brindan retornos confiables. Por lo tanto, ya sea un torneo de golf benéfico, una subasta de bienes raíces, un juego de béisbol o un desfile del Día de los Veteranos, contribuya a una causa y deje que la gente vea su marca y sus buenas intenciones.