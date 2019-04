Las 8 claves de la felicidad y el éxito de Richard Branson

- / -

FOTO 1 | 1. No midas tu éxito por la cantidad de dinero que ganas Con demasiada frecuencia las personas miden su éxito según la cantidad de dinero que ganan, pero Branson nos asegura que si nos divertimos y nos enfocamos en hacer del mundo un lugar mejor, el dinero llegará. En un artículo publicado en su página de LinkedIn, Branson escribió: "Es un error común pensar que el dinero es la métrica de éxito de todo empresario. No lo es, ni debería serlo. Nunca he empezado un negocio para ganar dinero". (Foto: Getty)