FOTOGALERÍA. Las expectativas puestas en los emprendedores exitosos son enormes. Llevar múltiples funciones, participar en todo y trabajar un sinfín de horas, se combinan para que sea fácil pasar por alto uno de los aspectos clave para tener una carrera exitosa: la salud y el estado físico en general. Innumerables dueños de negocios, nuevos y veteranos, experimentan altos niveles de estrés no controlado, fatiga, presión arterial alta o baja, y otros síntomas, adoptando en general un estilo de vida que ejerce una presión innecesaria sobre ellos y sus familias. No menos importante para contribuir a esta peligrosa dinámica son los horarios agitados y, a menudo, los viajes extensos, según el portal Entrepreneur.

No hace falta decir que la salud y el bienestar de un emprendedor clave pueden hacer o deshacer una compañía. Ya sea que te encuentres en el top de una preocupación floreciente, en las primeras etapas o preparándote para lanzar un negocio, es crucial cuidar tu cuerpo y hacer ejercicio.

Exploremos algunas razones clave por las que todo emprendedor debería ejercitarse, sí o sí:

1. Para ser más inteligente

Michael Hyatt, un experto en liderazgo y fundador y presidente de Michael Hyatt & Company, una vez observó que, “en su forma más básica, el espíritu empresarial es solo resolver problemas por dinero”. De ello se deduce, entonces, que cuanto mejor sea un emprendedor en la creación de soluciones, mayor será el potencial de ingresos y crecimiento, y los investigadores han demostrado que existe una conexión directa entre el ejercicio y las capacidades de resolución de problemas. Un estudio de 2012 del Montreal Heart Institute mostró que el ejercicio aeróbico aumentaba la función cognitiva. En pocas palabras, demostró que el ejercicio te hace más inteligente. Y, por supuesto, los empresarios dan prioridad al aprendizaje de la industria y al desarrollo profesional; sin embargo, muchos no saben que el ejercicio regular les ayudará a procesar y retener más en la búsqueda de ambos.

Para ampliar el punto, se citó a Josh Steimle, emprendedor y orador de TEDx, diciendo: “Si dejara de hacer ejercicio porque siento que ser un buen empresario es una prioridad más alta, entonces, irónicamente, terminaría siendo un peor dueño de empresario de lo que era cuando era una prioridad más baja”.

2. Alivia el estrés

Siempre surgirán problemas en una empresa y las cosas saldrán mal, pero esto no significa que un emprendedor deba sufrir una tensión psicológica innecesaria. Para evitar las sacudidas del estrés, es importante tener un escape de alivio para que no se apague la ambición o, peor aún, caer en depresión. Hacer ejercicio es una forma comprobada de hacer eso. Ya sea para dar una caminata rápida, levantar pesas, correr, nadar, escalar, etc., necesitas mover tu cuerpo para mantenerte física y emocionalmente flexible y en paz.

Hacer ejercicio también reduce los niveles de cortisol (esa molesta hormona generada por el estrés que puede inflamar y dañar los órganos). El ejercicio quema cortisol, lo que nos hace más saludables y felices a la vez, y también fomenta mejores patrones de sueño. Es posible que el estrés nunca desaparezca por completo de tu vida, pero los entrenamientos regulares pueden reducir significativamente su impacto negativo.

3. Promueve la felicidad

Piensa en la última vez que tuviste un mal día. ¿Recuerda lo difícil que fue hacer algo, y mucho menos hacer tu mejor trabajo? Una forma de aplanar la montaña rusa de emociones asociadas con el día a día de un empresario, es estar activo. El ejercicio promueve la liberación de endorfinas, sustancias químicas que minimizan el malestar y promueven sentimientos de satisfacción y bienestar. Entonces, la próxima vez que te sientas abrumado, levántate de tu escritorio y muévete. Los expertos de la Asociación Estadounidense de Psicología afirman que comenzarás a sentir los efectos estimulantes de un entrenamiento en tu estado de ánimo a los cinco minutos de empezar.

4. Aviva tu sueño de éxito y te ayuda a disfrutarlo más

El sueño supremo es la libertad financiera y la independencia en cuanto a estilo de vida: la capacidad de crear tu propio horario, trabajar cuando lo desees y viajar por el mundo. Pero esto normalmente requiere años de arduo trabajo. Durante esta fase, muchos consideran que pasar una o dos horas al día cuidando en su cuerpo, en lugar de hacer negocios, es una pérdida de tiempo. Lo que no ven, es que los años de ignorar su salud física significan que su cuerpo no podrá disfrutar de la libertad y las oportunidades por las que trabajaron tan duro. Entonces, cuando dediques tiempo a hacer ejercicio, piensa en ello como trabajar simultáneamente en tu templo (tu cuerpo) y en tu sueño.

5. Mejora la memoria

Como profesional de negocios, debes poseer una gran cantidad de conocimientos sobre aspectos cruciales del trabajo, lo que requiere una memoria sólida. Un ejemplo es la creación de redes: la capacidad de almacenar y aplicar detalles pequeños, a menudo oscuros, de nuevas conexiones crea impresiones y oportunidades más favorables. La buena noticia es que para mejorar la memoria no es necesario pasar horas en el gimnasio. Un estudio realizado por el Dr. Scott McGinnis, neurólogo e instructor de neurología en la Escuela de Medicina de Harvard, encontró que los participantes del estudio que caminaban rápidamente durante una hora, dos veces por semana, experimentaron mejoras significativas en la memoria.

6. Impulsa la creatividad

Tienes una gran idea, pero en algún punto del camino, tu cerebro simplemente se apaga, no hay energía para terminar lo que comenzaste. El flujo creativo no fluye... estás atascado. Trabajar muchas horas en proyectos puede provocar una caída en la creatividad y el pensamiento rápido en casi todos, pero esas mismas endorfinas liberadas por el ejercicio también pueden ayudar a despejar la ‘niebla mental’. La claridad mental resultante después del entrenamiento ayudará a brindar soluciones innovadoras a los problemas, aumentar la productividad y facilitar la finalización de proyectos. Esos momentos de estar ‘en el flow’ son señales de que nuestro cuerpo está funcionando como debería, está alerta y está siendo cuidado.

En su artículo ‘5 hábitos diarios de emprendedores exitosos’, Scott Cullather, director ejecutivo de inVNT, señaló la importancia del ejercicio en su vida cotidiana:

“Me sorprende la cantidad de ideas creativas que se me han ocurrido durante estas largas carreras en soledad creativa”, escribe. “No solo te da la resistencia física para trabajar 18 o 20 horas al día y viajar por el mundo, sino que también te ayuda a estimular tu mente y tu pensamiento”.

7. ¿Alguien dijo confianza?

¿Listo para sentirte más seguro de ti mismo, tranquilo bajo presión, decisivo, emocionalmente inteligente, carismático y eficaz para darle forma a tu visión? Todo lo que necesita hacer es comenzar a hacer ejercicio unos días a la semana, porque el ejercicio también juega un papel fundamental en la forma en que te percibes a ti mismo. Según un estudio publicado en la revista Psychology Sport and Exercise, quienes hicieron ejercicio antes de responder un cuestionario se sintieron significativamente más delgados y más fuertes de inmediato. Mejor aún, continuaron sintiéndose así mucho después de un entrenamiento, lo que ayuda a explicar por qué las personas que hacen ejercicio regularmente tienen una mejor imagen de sí mismas, independientemente de cualquier cambio real en la apariencia. La conclusión realmente alentadora aquí es que sentirse seguro debido al ejercicio regular no se trata de ser el más tonificado y/o el más atractivo, se trata de presentar la mejor versión de ti mismo, física y mentalmente.