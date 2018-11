Lo que 7 'muertes' le enseñaron a este emprendedor millonario sobre la vida

- / -

FOTO 4 | La muerte de su abuela. “Me empezaba a sentir como la oveja negra”, dice. “Cuando me hice emprendedor, sentí que ya no pertenecía. Mi familia admiraba lo que estaba haciendo, pero no podía hablar con ellos de eso. Me apoyaban pero no entendían realmente lo que estaba haciendo o lo que intentaba crear.” Cuando murió su abuela en 2015, esto unió a la familia. Turnbull se reconectó con ellos a un nivel diferente. “Muchos emprendedores piensan que tenemos que movernos demasiado deprisa para ser exitosos, pero no vale la pena. La vida es demasiado corta como para sacrificar tus relaciones familiares… y no tienes que hacerlo. Mantenerte en contacto con los que te formaron es importante. Son una parte de tu historia que te hace único”. (Foto: zencourses)