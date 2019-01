Los 7 mantras que debes recordar para ser innovador este 2019

FOTOS | Una de las materias que más disfruto ofrecer en la Universidad Panamericana es la de innovación en comunicación y uno de los primeros retos con los que siempre me encuentro es que los alumnos, y en general la gente creativa tiene grandes ideas, pero no sigue un proceso para justificar sus resultados. Esto no es un problema ya que, como en casi todas las habilidades, la innovación es una aptitud que puede desarrollarse.

Otro desafío que encuentro es que tanto jóvenes como adultos se frustran considerablemente cuando sus procesos creativos o de innovación no tienen los resultados esperados. Ya habíamos hablado que para ser exitoso primero debías ser un loser, pero si ya lo asimilaste y estás listo para seguirte equivocando hasta alcanzar el éxito, existe una palabra que, por su significado, me parece muy adecuada para este tema: mantra.

Los mantras son por definición oraciones, palabras o fonemas que en su repetición ayudan a algo, pero como no me dedico al esoterismo, lo que me interesa es destacar que seguir estos pasos te permitirán llegar a tu objetivo.