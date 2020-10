FOTOS | En un año lleno de política desagradable, desastres naturales y una pandemia en curso, mantener una perspectiva positiva puede parecer una tontería. Si bien el mundo puede no ser todo color de rosa en este momento, eso no significa que tengas que dejarte arrastrar por él. Incluso durante los momentos más difíciles, es posible maximizar la satisfacción de tu vida, según Entrepreneur.

La lectura es una de las mejores formas de salir de la rutina de la negatividad. Al dibujar desde las perspectivas de los demás, puedes comenzar a desarrollar una filosofía que te ayudará a llegar a donde deseas estar. Estos son algunos de los mejores libros para ayudarte a lograrlo.

1. An Extraordinarily Ordinary Life: Lessons Learned por Tim Carlin

Llevar una vida satisfactoria no significa necesariamente cambiar el mundo. A veces, la mayor satisfacción se encuentra en las cosas más simples. Una vida extraordinariamente ordinaria es una mirada empoderadora sobre cómo podemos lograr ese significado a partir de algunos de los aspectos aparentemente más mundanos de la vida. Tim Carlin usa este libro para impartir la sabiduría del pequeño cambio, mostrando que no todos los pasos hacia la felicidad deben ser un salto.

2. Breakout Blueprint: How to Find Your Passion, Take Action, and Build a Lifestyle Business por Doug Foley

La semana laboral puede ser solo de 40 horas para la mayoría, pero todos saben que su carrera define mucho más de su vida que eso. Doug Foley entrevistó a más de 150 de los emprendedores más exitosos del mundo y descubrió que sólo parecían tener una cosa en común: construyeron las carreras que querían tener. Breakout Blueprint es una guía práctica para hacer exactamente lo mismo; leerlo puede brindarte las herramientas que necesitas para realizar el trabajo que deseas tener.

3. Build What Matters: Delivering Key Outcomes with Vision-Led Product Management por Ben Foster and Rajesh Nerlikar

No importa lo bueno que seas en lo que haces. Si no estás haciendo algo que mejore la vida de otras personas, no te va a satisfacer. Build What Matters se centra en volver a poner las necesidades del cliente en el centro de la gestión de productos, pero todos los lectores deben seguir las instrucciones de su título. Utiliza tu experiencia para beneficiar a otros, y los resultados serán una mayor felicidad para ti, tus compañeros de trabajo, tus clientes y la sociedad en general.

4. Breath: The New Science of a Lost Art por James Nestor

La respiración es quizás el componente fundamental de la vida humana y, sin embargo, también es uno de los menos considerados. Vivir una vida satisfactoria no solo significa conseguir el trabajo que deseas, también significa refinar tus hábitos diarios para hacerte más feliz y saludable. Breath es la inmersión profunda de James Nestor en lo que la respiración hace por nosotros y cómo podemos hacerlo mejor. Puede parecer simple, pero los resultados de un patrón de respiración más intencional pueden ser profundos.

5. Loving Your Business: Rethink Your Relationship with Your Company and Make It Work for You por Debbie King

Avanzar como emprendedor nunca es fácil y, a veces, el viaje puede hacer que pierdas de vista lo que te hizo comenzar en primer lugar. Si no amas tu negocio, nadie más lo hará. Con la guía de Debbie King, los emprendedores pueden transformar la relación con sus negocios mientras escalan. Loving Your Business describe el cambio de mentalidad que muchos propietarios de negocios necesitan para establecer relaciones más saludables con los clientes, los empleados y, lo que es más importante, con sus empresas.

6. Becoming a Leader of Impact: How Your Influence Can Change the World por Braden Douglas

Si bien es completamente posible encontrar satisfacción en una vida normal, muchos emprendedores tienen hambre de algo más grande. Conviértete en un líder de impacto, es una mirada a cómo los líderes empresariales pueden convertir sus posiciones de poder en conductos para un cambio positivo, haciendo del mundo un lugar mejor al mismo tiempo. Braden Douglas ha resumido el valor de una carrera en un libro corto, por lo que es una lectura obligada para aquellos que buscan convertirse en el mejor tipo de líder.

7. An Introvert’s Guide to World Domination: Become a High Level Networker and Upgrade Your Life por Nick Shelton

Para los más tímidos entre nosotros, la creación de redes puede parecer una tarea imposible. Es posible que An Introvert’s Guide to World Domination no esté a la altura de la hipérbole de su título, pero sigue siendo un gran marco para comprender cómo se pueden establecer conexiones personales reales en los negocios sin los niveles de encanto de Hollywood.

Ahora más que nunca, encontrar satisfacción en la vida diaria es clave. Si bien es más fácil decirlo que hacerlo, aprender cómo lo han hecho otros antes que tú, puede hacer que el proceso sea mucho más sencillo. ¿Por qué no hacerlo con un libro?