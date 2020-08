FOTOS | Los buenos empresarios deben tener coraje para prosperar, pero el coraje es cada vez más difícil de conseguir. Entre una recesión global y una pandemia acelerada, la baraja puede parecer más apilada en su contra que nunca, según Entrepreneur.

No hay una manera fácil de superar los miedos como emprendedor, pero la lectura es uno de los mejores lugares para comenzar. Innumerables emprendedores antes que tú se han enfrentado a sus propios desafíos, y escuchar sus historias es una excelente manera de comenzar a formar la tuya propia. Aquí están algunos de mis favoritos:

1. Create and Orchestrate: The Path to Claiming Your Creative Power from an Unlikely Entrepreneur por Marcus Whitney

Si Marcus Whitney puede pasar de un desertor universitario sin un lugar al que llamar hogar a uno de los emprendedores más emocionantes de Nashville en solo dos décadas, no hay nada que le impida forjar un camino completamente suyo. Create and Orchestrate cuenta la increíble historia de Whitney y ofrece algunos de sus conocimientos invaluables, asegurando que todos los que la lean se vayan con una comprensión más profunda de cómo hacer realidad sus sueños.

2. Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead por Brené Brown

Como empresario, ser reacio al riesgo puede parecer una ventaja. Daring Greatly no solo demuestra que esto está mal, sino que también muestra cómo apoyarse en sus vulnerabilidades puede convertirlo en un mejor emprendedor en el camino. La investigación de Brené Brown ha demostrado el poder que puede tener la vulnerabilidad en un entorno profesional, y este libro puede ayudarlo a ver cómo convertir sus ansiedades en activos.

3. Fireproof: A Five-Step Model to Take Your Law Firm from Unpredictable to Wildly Profitable por Mike Morse con John Nachazel

Los abogados son inteligentes, consumados y altamente educados, pero pocos están capacitados para administrar un negocio real. Cuando Mike Morse decidió abrir su propio bufete de abogados, rápidamente se dio cuenta de que administrar una empresa implica mucho más de lo que había imaginado. Fireproof es un relato de todo lo que Morse aprendió durante su viaje, una demostración fantástica de cómo dar ese salto puede no ser fácil, pero los resultados casi siempre valen la pena.

4. Invisible Marketing: A Hidden Tool for Connecting with Consumers through Licensing por Jeff Lotman

Para los líderes empresariales, nada es más aterrador que la idea de entregar la marca que ha creado a otra persona, pero Jeff Lotman muestra en su nuevo libro que hacerlo podría ser el secreto del crecimiento. Invisible Marketing se dedica a explorar el arte de la concesión de licencias de marca y cómo permitir que otros difundan su empresa puede ser tan liberador como aterrador.

5. Breaking the Code: Five Steps to a Life-Changing Software Development Job por Bobby Davis Jr.

Cada vez más personas están dejando atrás sus viejos sectores y comenzando de nuevo en el mundo de la tecnología. Si bien hacerlo puede ofrecer la posibilidad de obtener grandes beneficios en el futuro, nunca es fácil hacerse un hueco en un nuevo mercado. Rompiendo el código es la guía práctica de Bobby Davis Jr. para obtener grandes oportunidades profesionales una vez que haya decidido que la tecnología es para ti. Tener las habilidades es una cosa, pero poder hacer algo con ellas es otra, y este libro asegura que podrá ingresar al mercado elegido con mayor facilidad.

6. Broken, Bankrupt, and Dying: How to Solve the Great American Healthcare Rip-off por Brad Spellberg

El cuidado de la salud es siempre un tema prioritario para todos, sin embargo, nadie parece estar de acuerdo en cuál es la solución. El libro de Brad Spellberg es una de las miradas más lúcidas y completas hasta ahora sobre lo que salió mal con la atención médica de Estados Unidos y cuáles deberían ser nuestros próximos pasos. Roto, en bancarrota y moribundo está lejos de ser una lectura fácil, pero es un poderoso indicador de cuánto coraje se necesitará para arreglar un sistema tan ruinoso.

7. Don’t Be a Stranger: Create Your Own Luck in Business through Strategic Relationship Building por Lawrence R. Perkins

Por frustrante que pueda ser, el viejo adagio es tan cierto como siempre: en los negocios, no es lo que uno sabe; es a quien conoces. Crear una red poderosa es el primer paso para forjar tu propio camino en los negocios, y Don’t Be a Stranger puede ayudarlo a saber cómo hacerlo. Lawrence R. Perkins ha comprimido la sabiduría de toda una carrera en un solo libro, y los emprendedores que buscan dar el siguiente paso no pueden permitirse ignorarlo.

Los emprendedores que están listos para dar grandes pasos en sus carreras deben estar completamente preparados antes de hacerlo. La preparación es una parte clave del coraje. Es posible que leer algunos de estos libros no garantice el éxito, pero le mostrarán exactamente cómo se ve.