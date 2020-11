2 de 8

Tenemos que reconocer que si nos hemos fijado detenidamente en una startup de bicis compartidas buscando ideas de negocio es porque detrás de HumanForest están los fundadores de Cabify. Y claro, no es una más de las muchas plataformas de bicicletas eléctricas que invaden las ciudades de todo el mundo. Esta startup ubicada en Londres y de capital británico propone un modelo de bicicleta eléctrica compartida gratuita durante los primeros 20 minutos. Trayectos de 20 minutos diarios sin coste gracias a empresas como Whole Foods Market o Rude Health que subvencionan los minutos de los usuarios a cambio de poder emitir anuncios a través de una plataforma de marketing digital de HumanForest (y de llegar a un público afín del que la startup tiene datos clave). El usuario “soporta” la publicidad y una vez pasados los 20 minutos gratuitos puede elegir entre pagar 0,12 libras por minuto o solicitar un vale de minutos que emiten los socios corporativos que se vayan sumando al proyecto (y que todavía no han explicado bien cómo se utilizará, ya que están en los comienzos del proyecto). Además, venden este mismo servicio a empresas que quieran ofrecerlo a sus empleados, con un coste de 8 libras mensuales.