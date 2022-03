FOTOGALERÍA. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de trabajar y estudiar a muchas personas consideradas genios en nuestra cultura. Estos son individuos extraordinarios de las artes, los negocios y los deportes, etc. Como resultado del trabajo que he realizado acerca de ellos, esto es lo que he descubierto que son las siete creencias personales fundamentales de personas felices, saludables y altamente exitosas, según el portal megaricos.

Recuerda que una creencia no es más que una perspectiva, una ventana a través de la cual vemos el mundo. Cuando eliges ver el mundo a través de la ventana de estas perspectivas positivas, creas un punto de vista más ingenioso y puedes empezar a experimentar avances en tu vida inmediatamente.

No te preocupes si realmente crees que estas cosas son ciertas o no. Solo imagina vívidamente ahora cómo sería tu vida si supieras que...

1. Usted es el experto de sí mismo

La verdad es que nadie te conoce mejor que tú mismo. Aunque te hayas pasado toda la vida buscando respuestas fuera de ti mismo, una vez que empieces a buscar en tu interior, las respuestas perfectas a las preguntas de la vida irán apareciendo cada vez más.

2. No estás roto y NO necesitas que te “Arreglen”

En mis años de trabajo con personas de todos los ámbitos de la vida he aprendido que todo el mundo hace lo que hace por una muy buena razón, aunque la razón pueda parecer inapropiada para el mundo exterior. Cualquier comportamiento disfuncional tiene una intención positiva o sirvió para un propósito que ya ha sido superado.

Por ejemplo, si alguien tiene miedo a volar, puede deberse a varias razones, pero si asumimos que la fobia tiene una intención positiva, sabemos que probablemente se deba al deseo de estar a salvo. A medida que su mente inconsciente encuentra nuevas formas de mantenerlo a salvo sin la respuesta fóbica innecesaria, la fobia en sí misma se vuelve innecesaria.

Es por eso que, utilizando técnicas psicológicas modernas, ahora podemos curar las fobias de toda la vida en cuestión de minutos.

3. Ya tienes todos los recursos que necesitas para tener éxito

¿Tienes confianza absoluta para pedirle al vendedor de una tienda de calzado un par de zapatos para probártelo o hacer la compra del mercado? Entonces ya tienes los recursos de la confianza dentro de ti.

Por lo tanto, puedes sentirte seguro de ti mismo. Por lo tanto, puedes tener confianza para hablar en público o acercarte a una persona por la que te sientas atraído o cualquier otra cosa que desees.

¿Has sentido alguna vez amor en tu corazón, por otra persona, ya sea un padre o un hijo o incluso por una mascota? Entonces, tienes los recursos para ser más cariñoso con tu pareja, con tu familia o incluso contigo mismo.

La única diferencia entre tú y alguien que ya está viviendo su pleno potencial es aprender a acceder a tus propios recursos en los momentos adecuados.

4. Usted puede lograr cualquier cosa si divides la tarea grande en partes más pequeñas

Esta es la clave para lograr el éxito, objetivos financieros o metas empresariales sin tener la sensación de lo “Imposible” de hacerlo. Cuando entrenas a tu cerebro para ver las grandes tareas en partes más pequeñas y alcanzables, las grandes tareas se vuelven mucho más factibles.

Naturalmente, ya hacemos esto. Por ejemplo, cuando desea recordar un número de teléfono, lo dividimos en partes más pequeñas; Si queremos comprar un artículo costoso, como un automóvil o una casa, lo pagamos en cuotas pequeñas y manejables cada mes.

Aquí está mi punto, si quieres derribar el muro que se interpone entre tú y la vida de tus sueños, ¡es mejor hacerlo un ladrillo a la vez!

5. Si lo que estás haciendo no funciona, haz otra cosa

En su exitoso libro de negocios: “Who Moved My Cheese (¿Quién se ha llevado mi queso?)”, el autor Spencer Johnson señala la diferencia entre los humanos y las ratas. Si las ratas descubren que lo que están haciendo no funciona, hacen otra cosa; pero si los humanos descubren que lo que están haciendo no funciona, buscan a alguien a quien culpar.

A menudo escucho a personas que están atascadas en alguna tarea, decir: “Pero siempre lo he hecho así” o “Simplemente no soy ese tipo de persona”.

La verdad es que lo que nos parece normal es más un producto de nuestra programación que de nuestro potencial. Si quieres empezar a producir resultados diferentes en tu vida, tendrás que salir de tu zona de confort y hacer algo diferente.

6. No existe tal cosa de “fracaso” ¡sólo los resultados y la retroalimentación positiva / negativa cuentan!

¿Cuándo has fracasado? Cuando decidas dejar de aprender. Hasta entonces, cada resultado y retroalimentación positiva o negativa que obtienes es una información valiosa que puede servirte para saber si tus acciones te están acercando o alejando de lo que quieres.

Aquí un ejemplo, ¿Sabías que cuando un avión vuela hacia su destino, se desvía de su rumbo el 90% de las veces? Pero ajusta constantemente su trayectoria de vuelo para estar siempre en su rumbo y llegar así al destino deseado.

De hecho, las personas exitosas reconocen que el éxito es lo que comienza cuando terminas un fracaso. En mi experiencia, las personas que “lo lograron” tienen una cosa en común: cometieron más errores que las personas que no lo hicieron. Cada error o fracaso es una oportunidad de aprendizaje disfrazada.

Recuerde: el “fracaso” es sólo una parte necesaria del proceso de aprendizaje, no el fin del proceso de aprendizaje. De hecho, las personas no fracasan: las estrategias, las tácticas y los planes fracasan. ¿Qué haces cuando tu estrategia, táctica o tu plan no produce los resultados deseados? ¡No sé usted! pero los empresarios exitosos aprenden y cambian el rumbo.

La leyenda del basquetbol estadounidense, Michael Jordan, dijo en una entrevista: “Falle más de 9.000 tiros en mi carrera. Perdí casi 300 juegos. Veintiséis veces me confiaron para hacer el tiro ganador y lo fallé. Fallé una y otra y otra vez en mi vida. Y es por eso que tuve y soy súper exitoso hoy en día.”

7. Estás creando tu propio futuro ahora

Cuando trabajo con un cliente particular sobre sus objetivos, a menudo le pregunto: “Si sigues como estás, ¿lo lograrás?”. Para mi sorpresa, siempre saben la respuesta, y la gran mayoría de las veces esa respuesta es un rotundo “NO”.

Una de las diferencias más significativas que he notado entre las personas que tienen éxito y las que luchan es si miran hacia el pasado o hacia el presente para crear su futuro. Si miras continuamente al pasado, siempre sentirás que la historia está condenada a repetirse; pero si miras al presente, siempre encontrarás que hay alguna nueva elección que puedes tomar para mejorar tus posibilidades.

No importa lo mucho que hayas luchado en el pasado, cada momento de cada día te proporciona una oportunidad para tomar nuevas decisiones y crear nuevos resultados.

¿Cuál de estas 7 poderosas creencias personales te convertirá en una persona altamente exitosa? ¡Nos encantaría saber a través de nuestras redes sociales: Facebook y Twitter!