Las 7 cosas que hacen los padres que quieren tener hijos exitosos

FOTO 7 | 7. Enseñar una mentalidad de crecimiento. Durante décadas, la psicóloga Carol Dweck ha dicho que los niños (y adultos) ven el éxito de dos maneras: - Una “mentalidad fija” asume que nuestro carácter, inteligencia y habilidad creativa son cosas que tenemos y que no podemos cambiar de una forma significativa. Además, el éxito es la afirmación de esa inteligencia inherente. Luchar por el éxito y evitar el fracaso a toda costa se convierten en una forma de mantener el sentido de ser inteligente o hábil. - A una “mentalidad de crecimiento” le gusta el reto y ve el fracaso no como la evidencia de no ser inteligente, sino como una forma de crecimiento y de expandir las habilidades existentes. En el centro es una distinción de la forma en la que asumes cómo tu voluntad afecta tu habilidad y eso tiene un gran efecto en los niños. Si se les dice que salieron muy bien en el examen debido a su inteligencia innata tendrán una “mentalidad fija”. Si les va bien debido al esfuerzo eso les dará una “mentalidad de crecimiento”. Así que cuando felicites a tus hijos no lo hagas porque fueron inteligentes, sino por gran esfuerzo.