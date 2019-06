7 consejos para tener más productividad en el trabajo

- / -

Mide los resultados, no las horas No mires la cantidad de horas que has trabajado, porque eso no quiere decir que has sido más productivo (es decir, que creaste más valor para tu empresa en relación al tiempo que invertiste). Ahora, aunque hay empresas que funcionan con esta lógica, el problema es que muchas compañías siguen valorando la presencia física de los trabajadores en la oficina. Entonces, el desafío está en cómo convencer a tu jefe de que lo que realmente importa son los resultados. Para eso, lo mejor es que quede claramente establecido desde el principio qué se espera de ti, en cuánto tiempo, y cómo se van a medir los resultados.