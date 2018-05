- / -

FOTO 6 | 6. Tutores. Algunos padres están dispuestos a pagar la suma de $400 (€330) por hora por los mejores tutores en la Ciudad de Nueva York. Los tutores son igualmente buscados en el Reino Unido. Un comercial hace unos años en “Tutors International”, una pareja adinerada ofrecía el uso de unos de sus apartamentos de lujo en Londres, viaje gratis y US$ 95.000 (€78.660) al año a un tutor capaz de enseñarle a su dos niños (5 y 7 años de edad), griego antiguo, latín, ajedrez, navegación en bote de vela, francés y español, de acuerdo a The Huffington Post Reino Unido. El negocio de la tutoría privada ha estado creciendo por años. La firma de investigación educativa “EduVentures” estimó que era una industria de entre US$ 5 mil millones y US$ 7 mil millones. (Foto: Shutterstock.com)