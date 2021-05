5 de 6

Getty Images/iStockphoto

Los clientes quieren sentir que están recibiendo el trato. Quieren sentir que sus demandas y necesidades son satisfechas por la tienda de comercio electrónico. Esto se convertirá en algo que no solo quieran ver al final de la transacción, sino en una cuestión de ventas. La construcción de marca no es nada nuevo, pero de repente se ha vuelto muy importante. Tu marca necesita reflejarte a ti y a tu producto, así como su confianza y autenticidad más que nunca, simplemente porque la competencia está creciendo. Las personas hacen una primera compra en tu sitio porque probablemente tienes un buen producto y mejores precios que tus competidores, pero no volverán a menos que les cuentes una historia. Una marca de ecommerce es más que un logotipo y un eslogan, es cómo las personas perciben y sienten su negocio. Los grandes nombres están extendiéndose en muchos mercados y tú deseas mantener tu posición en el tablero. Reúne a tu equipo y vean cómo pueden construir una marca más fuerte. (Foto: iStock)