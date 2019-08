FOTOS | Somos el producto de nuestros hábitos y el conjunto de nuestros conocimientos. De misma forma, trasladamos este hecho de generación en generación.

Tom Corley, escritor y dedicado a las finanzas, la gente con más medios tiene unos hábitos completamente diferente a la gente que tiene menos recursos. Corley dice que la diferencia es que los ricos tienen una mentalidad de crecimiento que traspasan a sus hijos. En sus estudios, ha concluido que la gente con recursos sigue estos hábitos y se los inculca a sus hijos:

1. Leer

Corley descubrió que el 88% de las personas ricas en su estudio, pasaban 30 minutos al día leyendo para aprender. No importa el tema, ya sea dinero, cómo tener éxito en cada industria, autoayuda, biografías de personas con éxito, etc. Pero antes de que saltes a la conclusión de que las personas más pobre no tienen tiempo a leer debido al trabajo, cuidado de la casa, hijos u otros factores, el estudio también muestra que ven mucha más televisión que los ricos.

2. Crear unas conexiones correctas

Es fundamental encontrar un círculo de personas optimistas y entusiastas, suelen ser las personas que tienen más éxito. Estas personas pueden abrir muchas puertas.

3. Hacer ejercicio

El ejercicio desarrolla las capacidades cerebrales mediante el aumento de oxígeno, y ayuda a la salud de las neuronas. Las personas que hacen ejercicio piensan más rápido y tienen una memoria muy buena, lo que les hace más competitivos en el mercado laboral.

4. Controlar la ira

Es normal sentir ira y frustración, pero cómo la expreses puede acabar con todas tus oportunidades en el futuro. No importa cuántos buenos hábitos tengas, si no tienes el control sobre tus emociones, acabas con todo lo bueno que tienen, porque puedes dañar tus relaciones personales.

5. Explorar diferentes talentos

Cuando los niños son pequeños, pueden realizar muchas actividades diferentes, como puede ser el arte, la música, el teatro y los deportes. Pero a medida que van creciendo, se centran en una o dos. Esto es un error, no se puede descubrir el talento de un niño si no le expones durante al menos un año, y después alternas las actividades.

6. Establecer una serie de metas

Este es el hábito más importante que sigue la gente adinerada. Establecer unos sueños es un proceso. Es básicamente visualizar cuál sería tu vida perfecta. Las personas establecen metas que no están construidas en torno a su sueño, y es ahí donde el proceso falla. Se deben establecer las metas alrededor de los sueños e ir atacándolas una a una.