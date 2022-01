“Si creo que mi producto realmente ayudará al cliente, presionaré. Si puedo ver que no están configurados para valorar o procesar lo que estamos vendiendo, retrocederé y haré un seguimiento más tarde. Pero como último intento, intentaré ‘vender el futuro’. Aprendí esto de Jenn Hyman en los primeros días en Rent the Runway. Era una maestra en convencer a la gente de que tal vez no les importara ni hoy ni mañana, pero que eventualmente se arrepentirían de no haberse arriesgado con Rent the Runway. Es fundamental vender tu visión del futuro. FOMO es real”. — Ashley Wayman, fundadora y directora ejecutiva, Shimmy (Foto: iStock)