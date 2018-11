Los 5 superpoderes que las personas con TDAH pueden usar para ser mejores emprendedores

- / -

Modo hiperconcentrado: Te enfocas tanto que olvidas todo La mayoría de las personas piensan que tener TDAH en adultos solo significa que nos cuesta concentrarnos, pero eso no siempre es cierto. Tanto el hiperfoco como la distracción son rasgos del TDAH, a pesar de ser atributos opuestos. Al igual que nos distraemos fácilmente, las personas con TDAH también podemos concentrarnos hasta el punto de olvidar todo lo que nos rodea. Mi esposo llama a esto "la matriz". Puedo pasar horas codificando o creando anuncios de Facebook y el mundo que me rodea desaparece. Tengo la suerte de tener a alguien a mí lado que me recuerda comer o beber cuando esto sucede. Si crees que eso te pasa, prueba un truco de administración del tiempo como la técnica Pomodoro. Concéntrate en tus tareas más importantes durante un período de tiempo determinado y luego toma breves descansos entre ellas. Esto no solo elimina el estrés, sino que también mantiene sus niveles de energía en alto.