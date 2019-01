Las 5 relaciones más importantes en la vida

- / -

Relaciones con tu familia Te preguntarás por qué separé los vínculos con los seres queridos de los que se dan con otras personas. Es simple: si no tienes una buena relación con tu familia, difícilmente podrás destacarte en tus interacciones con las demás personas. Todos sabemos que algunos miembros de tu familia te amarán por sobre todas las cosas y otros... no tanto. No te tienen que "caer bien" todos tus parientes, pero sí debes dedicarles emociones positivas. Muchas familias enfrentan obstáculos, pero jamás debes olvidar que hay lazos que te unen con estas personas. Si alguien con quien compartes sangre está sufriendo, debes ser capaz de tener paciencia y ayudar. Incluso cuando sean personas complicadas, solo debes dedicarles amor. Al no hacerlo, no los dañas a ellos, amargas tu propio corazón.