5 recomendaciones para arrancar tu startup en 2019

2. Analiza el tamaño del mercado Perfecto. Ya encontraste un problema que te atrae y quieres resolver con ideas novedosas, pero antes de decidir hacerlo, debes analizar algo que es sumamente importante para todos los negocios: conocer el tamaño del mercado y verificar si este está en crecimiento y no es una simple suposición tuya. Para esto es necesario subirte al ecosistema de las megatendencias y asegurarte que dicha industria se encuentra en un buen momento para invertir. Por ejemplo, si piensas en crear un software de escritorio off line (cuando ya todo está en la nube), o diseñar una nueva fórmula alimenticia que no cumpla con el actual estilo de vida saludable y natural de las personas, no estarás en línea con las necesidades actuales de tu consumidor.