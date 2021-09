3 de 5

Muchos emprendedores tienen miedo de correr riesgos y no es de extrañar que algunos no se tomen el tiempo para pensar en lo que realmente quieren en un negocio. Probar tu idea antes de tomar cualquier decisión probablemente te salvará del fracaso. Una forma de probar las aguas de tu negocio es comenzar con un proyecto pequeño y ver cómo te siente con respecto al trabajo. Esto te dará una perspectiva sobre si este tipo de trabajo se alinea o no con lo que deseas en la vida, así como si hay algún problema que deba abordarse antes de asumir un compromiso mayor. (Foto: iStock)