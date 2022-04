FOTOGALERÍA. A medida que nos enfocamos en continuar elevando a los empresarios de todas partes del mundo y de todos los orígenes, estoy reflexionando mucho sobre cómo los empresarios no tradicionales pueden hacer realidad sus sueños. A veces eso significa desaprender lecciones que nos enseñaron en la escuela, según el portal entrepreneur.

El día que te gradúas y entras en el mundo profesional, no hay ningún manual de instrucciones esperándote. (¡Ojalá!) Hay tantas cosas que desearía haber sabido al comienzo de mi propia carrera, y desearía poder ahorrarles a los jóvenes emprendedores esa misma curva de aprendizaje. A continuación se presentan algunas lecciones clave sobre el espíritu empresarial que no se enseñan en la escuela.

1. Tus ganancias no siempre serán lineales

Como estudiantes, se nos dice que si estudiamos lo suficiente, aprobaremos el examen, y que si entregamos todas nuestras tareas, obtendremos el crédito completo. En la escuela, tiendes a sacar lo que pones, a menudo de una manera muy predecible y medible. Usted sabe que x cantidad de preparación probablemente le dará una calificación en el examen.

En el espíritu empresarial, a menudo ese no es el caso. Puedes trabajar increíblemente duro y aun así no ver resultados, y viceversa. Algunas oportunidades pueden caer en su regazo y pueden sentirse como una situación de “lugar correcto, momento correcto”. Otras oportunidades pueden evadirte por completo sin importar cuánto te esfuerces por alcanzarlas.

Cuando comencé con To the Market, trabajaba de 12 a 14 horas al día, haciendo todo lo que estaba a mi alcance para tener la mayor cantidad posible de ventas y atención en el negocio. Pero eso no siempre me dio los resultados que quería. Fue difícil procesar que estaba compitiendo en un panorama mucho más amplio con variables como que los competidores tenían más fondos o los competidores estaban mejor conectados en red. Mi ética de trabajo no era suficiente.

Finalmente me di cuenta de que cuando los emprendedores crean fórmulas para el éxito, no somos la única variable. Algunas de las variables que influyen en nuestro resultado final están bajo nuestro control, pero muchas no. El esfuerzo realizado siempre conduce a un resultado proporcional. Necesitaba ampliar mi fórmula y hacer espacio para que muchas otras variables entraran en la ecuación.

2. El rechazo formará parte de tu rutina habitual

Si eres un estudiante motivado y estás acostumbrado a obtener un resultado positivo constante de tus esfuerzos en la escuela, el rechazo es difícil de aceptar al principio. Pero la gran mayoría de las personas a las que tratas de vender, ya sean consumidores, compradores o inversores, dirán que no. Esa es la naturaleza del espíritu empresarial. El rechazo es normal y constante.

La primera vez que mi empresa presentó una cuenta mayorista, fue a un gran minorista al que realmente admiré. Me sentí muy bien con nuestro lanzamiento. Sentí que nuestros productos y precios eran atractivos. Pero después del lanzamiento, no volví a escuchar… y no volví a escuchar… y no volví a escuchar. Aún así, tenía esperanza. Y finalmente, obtuve un no.

En ese momento, recuerdo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero eso es porque todavía no había acumulado suficiente tejido cicatricial alrededor del rechazo. Cuanto más tiempo esté en el negocio, más fácil será. El rechazo se convierte en una parte normal del proceso de crecimiento.

3. No le gustarás a todo el mundo, y eso está bien

No importa quién seas, qué hagas y cómo trates a las personas, habrá personas a las que no les gustarás. Eso es difícil al principio, porque cuando comencé en el mundo laboral, pensé: si soy amable con todos, todos serán amables conmigo . Por desgracia, no siempre es así.

Eso no significa que sugeriría cambiar tu actitud hacia las personas o alejarte de la bondad. Pero también tienes que aceptar que, independientemente de cuán virtuoso, cálido o tolerante aspires a ser, habrá personas a las que simplemente no les agradarás. ¡Y eso está bien!

Esto no solo es una realidad, sino que también es perfectamente aceptable. No hay nadie en este planeta que guste a todo el mundo. Y cuanto más éxito pueda disfrutar, es decir, una organización más grande o más exposición en la comunidad empresarial, la cantidad de personas a las que no les agrada podría crecer, simplemente porque aumenta la cantidad de personas que lo conocen.

4. Gestionar personas es tan importante como gestionar tu trabajo

Cuando comencé mi carrera, no entendía lo que significaba administrar personas. En la escuela, nos enseñan a centrarnos en nuestros propios flujos de trabajo. Gran parte de nuestra formación como jóvenes se trata de ser excelentes en las materias en lugar de ser excelentes en la delegación, la cohesión del equipo y la gestión del equipo.

Pero a medida que crecí, llegué a aprender que la gestión de personas es tan importante, si no más, que su cartera de trabajo. Esto no solo se refiere a sus informes directos: también se trata de relaciones interpersonales profesionales y de gestión de una manera que maximice la creación de valor entre todas las partes.

Esto es especialmente cierto para los empresarios. Cuando construyes una organización, te conviertes en un líder de líderes. Su trabajo es permitir que toda la organización florezca y su primera línea de defensa son los líderes que le reportan.

Cuando To the Market llegó a la etapa de nuestro viaje en la que crecimos para tener un equipo de liderazgo ejecutivo, estaba tan acostumbrado a administrar mis propios flujos de trabajo que tuve que hacer un cambio. Empecé a dedicar mucho más tiempo a empoderar y capacitar a los demás líderes de la empresa.

Pensar en los informes directos solía ser una parte relativamente pequeña de mi jornada laboral, y ahora es la mayor parte. La mayor parte de mi tiempo se dedica a trabajar directamente con los líderes de la organización y garantizar que obtengan lo que necesitan para salir y empoderar a sus equipos.

5. Sé tu mayor campeón

Al crecer, en casa se hacía hincapié en la humildad y en pensar en los demás en lugar de en uno mismo. En la escuela, rara vez tuve la necesidad de promocionarme, ya que los maestros deben dar su opinión. Pero cuando entré en el mundo de los negocios, las reglas eran diferentes. Me di cuenta de que era fundamental para mí ser mi propio campeón, no solo para mí sino también para mis ideas.

En la escuela secundaria y la universidad, estaba acostumbrado a recibir comentarios de los instructores sobre mi trabajo. Como emprendedor, de repente no hubo comentarios obligatorios. En el mundo profesional, no existe un proceso de revisión forzado en el que se considere su trabajo. Para que la gente incluso considere decir sí o no a mi negocio, tenía que decirles activamente sobre lo que estaba haciendo. Tuve que aprender a acercarme a la gente, presentarme en eventos y avanzar en mis propias metas.

No importa la edad que tenga o cuánto de su carrera le quede por delante, lo importante que debe recordar es que está bien tener preguntas. Está bien no saber cómo hacerlo todo. La clave es nunca dudar en levantar la mano, dejar ver tu trabajo y estar dispuesto a desaprender ideas que ya no te sirven.