FOTOGALERÍA. A principios de este año, tuve la oportunidad de visitar a Soledad O’Brien , expresentadora de CNN y NBC, dueña de un negocio y, más recientemente, coanfitriona con Jean Chatzky de un nuevo programa de radio y podcast de Edelman Financial Engines llamado Everyday Wealth. . El programa aborda la encrucijada de las decisiones financieras y sus efectos en nuestras vidas. Promete conversaciones sobre los temas de finanzas personales que más importan, según un anuncio previo al lanzamiento: longevidad, seguridad de jubilación , tecnologías exponenciales, activos digitales y salud y bienestar, según el portal entrepreneur.

Después de su paso por CNN y NBC, O’Brien lanzó una productora en Manhattan, Soledad O’Brien Productions (SO’B), para crear documentales.

Estos son los cinco consejos más importantes de O’Brien para emprendedores.

1. Durante una crisis, el dinero y los valores deben permanecer entrelazados

O’Brien: Alguien me dio algunos consejos útiles durante el huracán Katrina. “Cuando ocurran emergencias, deje que sus valores guíen “. Eso significa que lo principal de lo que preocuparse es: “¿En qué crees?” Eso es lo que hicimos [cuando llegó la pandemia]. Pusimos a nuestra gente primero y les dijimos a todos: “No vamos a despedir a nadie”. No tenemos idea de lo que va a pasar. Nuestras oficinas han estado cerradas en su mayoría durante los últimos dos años. Cuando estás pagando el precio de los bienes raíces en Nueva York , es asombroso, pero ponemos a nuestros empleados en primer lugar, y me siento muy bien por eso. Afortunadamente, en este punto, estamos más ocupados que nunca y estamos produciendo mucho trabajo. Nos aseguramos de que todos los que trabajaban estuvieran seguros. Los mantuvimos empleados y nos aseguramos de que sus preocupaciones y ansiedades fueran abordadas y reconocidas.

2. El momento adecuado para convertirse en empresario es antes de lo que piensas. Prepárate ahora.

O’Brien: Creo que a veces pensamos que el espíritu empresarial es una discusión de personas mayores. En mi caso, comencé a tener esa conversación cuando tenía 48 años, pero debería haber tenido esa conversación muchos años antes. Tenía 40 años cuando dejé CNN con un gran deseo de iniciar una productora, pero no tenía un plan real. Tuve suerte. Me habían compensado bien. Tenía personas increíbles que dirigían compañías de producción que se acercaban para ayudarme en todos los sentidos. Fuimos rentables de inmediato, pero fue una curva de aprendizaje empinada. El primer año y medio fue muy desafiante. Mi mayor consejo es que si quieres ser emprendedor, haz los planes y comienza las conversaciones mucho antes. ¿Cómo planeas financiarlo? ¿Cómo aprovechas el dinero que ganas para la vida que quieres llevar? Debería centrarse mucho más en estas grandes conversaciones mucho antes de lo que tradicionalmente lo hacemos.

3. Sabrá que está liderando bien su negocio cuando sepa cuándo decir “No”

O’Brien: Creo que cuando empiezas, estás tan interesado en encontrar negocios, dices que sí a todo, y eso puede consumir demasiados recursos y tiempo. Una de las cosas más hermosas de ser emprendedor es que puedes elegir con quién trabajas. Entonces, aproveche eso y realmente trabaje en el proceso de descubrir “¿Qué es lo que realmente quiero hacer?” Este es un desafío con muchas empresas en etapa inicial . Alguien me dijo esto, y descubrí que es realmente cierto: “Sabrás que estás liderando bien tu negocio cuando entiendas a qué decir ‘no’”.

4. Algunos de los mayores problemas relacionados con el dinero en este momento no son los que pensarías

O’Brien: Me he interesado mucho en educar a la gente sobre temas de planificación financiera debido a las cosas que he visto y aprendido. Por ejemplo, mis padres fallecieron antes de Covid. Ambos eran extranjeros en este país, con seis hijos. Nos pusieron a todos en la universidad, algunos en la facultad de medicina y otros en la facultad de derecho . Compraron una casa y ahorraron para la jubilación. Pero no me di cuenta hasta demasiado tarde de que en realidad no habían pensado ni hablado sobre el final de la vida. Terminaron en apartamentos donde no podías tener una auxiliar de enfermería... No asumiré toda la culpa porque tengo cinco hermanos, pero dijeron: “Lo tenemos controlado”, y realmente no lo tenían. manejado.

Al principio es el momento de tener conversaciones muy específicas y difíciles sobre “¿Cuál es el plan financiero?” “¿Dónde vas a vivir, literal, específica y tangiblemente?” “¿Cómo ves este desarrollo?” Lamento mucho eso porque fue desafiante y estresante y, a menudo, muy complicado, como si necesita un asistente de enfermería para el cuidado durante la noche, ¿dónde se quedará esa persona? También se trata de acceder a las cuentas bancarias de los padres para ayudar con funciones como pagar sus facturas; cuando las personas se sienten abrumadas, es posible que simplemente dejen de pagar sus facturas.

5. El principio rector de la riqueza es que se refiere a mucho más que solo dinero

O’Brien: La riqueza no es solo dinero. Es más que eso: se trata de los valores, metas y sueños que tenemos para nuestras vidas. Es una conexión visceral con la estabilidad financiera y con los requisitos de dinero de lo que la gente realmente quiere hacer.

El punto final de O’Brien, en particular, conduce a un espectro de cuestiones y respuestas adicionales. Pero en este momento, dice, es el momento de correr el telón y dejar que comiencen las conversaciones.