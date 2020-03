FOTOS | ¿El dinero que tienes en tu cuenta está afectando tu salud? La Asociación Americana de Psicología reveló una encuesta que demuestra que el estrés por dinero afecta la salud de las personas. Y resulta que este estrés también afecta a las personas que tienen mucho dinero, no sólo a los de bajos ingresos, según Entrepreneur.

Puedes deshacerte de un poco de ese estrés financiero ganando dinero extra, incluso si tienes un trabajo de tiempo completo. Steve Chou de MyWifeQuitHerJob empezó un negocio millonario mientras seguía trabajando.

Ya sea que estés buscando dinero para lanzar tu startup o dinero para invertir o para saldar tus deudas, unos cuantos miles de pesos extra al mes pueden cambiar tu vida. Aquí te decimos cómo empezar.

1. Lanza un negocio de servicios

Esto puede hacerse incluso sin tener una gran red de contactos, ni tener presencia digital o mucha experiencia. La forma más fácil de empezar es diciéndole a la gente lo que ofreces y pidiéndoles que corran la voz.

Noah Kagan, de AppSumo, le dio al clavo con este concepto. Él decidió ver si podía ganar $1,000 dólares en 24 horas. Terminó fundando un negocio de suscripciones de carne seca que le dio a uno de sus estudiantes a probar.

Puedes robar su concepto con un negocio como catering, escritura o marketing digital. Empieza creando un correo matador para darte a conocer.

2. Invierte en bienes raíces

Convertirte en dueño de una propiedad no siempre es fácil cuando no se tiene dinero. Pero puedes buscar opciones para hacerte de una propiedad pequeña en otro país, o un espacio para vacacionar. Por lo general, esto suele ser más accesible incluso si quieres contratar a alguien que te ayude a manejarlo.

Los bienes raíces comerciales también pueden ser una forma lucrativa de invertir y ganar ingresos pasivos.

3. Lanza un recurso digital

Comparte tu experiencia creando un ebook o un curso para ayudar a otros mientras ganas dinero pasivamente. Mi propio ebook, 100 Days of Growth, terminó generándome más dinero que mi trabajo de tiempo completo. Me costó mucho trabajo terminarlo, pero una vez que estuvo listo, requirió de mínimo esfuerzo para mantenerse y venderse.

Si escribir no es lo tuyo, lanza un curso en video. Yo no me quedé con el puro libro, también lancé un curso de content marketing a través de ContentMarketer.io para ayudar a mis clientes a dominar las habilidades necesarias para hacer content-marketing en 10 semanas.

4. Aprovecha el poder de Amazon

Un objetivo que siempre es admirable es lanzar tu propia tienda digital y crear una base de clientes, pero esto también implica ponerte muchos sombreros. Debes buscar productos, encontrar fabricantes, promocionar tu página web y descifrar cómo surtir las órdenes. Y claro, no te olvides del servicio al cliente y las devoluciones.

Mejor puedes vender un producto directamente en Amazon sin la necesidad de asumir tantos roles. Algunos vendedores incluso utilizan el centro de abastecimiento de Amazon y nunca tienen contacto con el producto.

5. Únete a la economía compartida

No es difícil conseguir unos cuantos miles de pesos al mes aprovechando la economía compartida. Pero no se trata sólo de rentar una habitación de tu casa en Airbnb. También puedes rentar tu auto, o rentar una cámara fotográfica que no uses, o equipo deportivo.

Si vas a rentar en Airbnb, piensa que puedes ganar mucho más si rentas tu casa entera, y aprovechas ese tiempo para visitar a tu familia o salir de vacaciones.