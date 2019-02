Los 5 errores más tontos de emprendedores exitosos como Branson, Lucas y Cook

- / -

FOTO 3 | 3. Richard Branson intentó vender refrescos de cola.El fundador de Virgin se ha involucrado en todo tipo de negocios, desde venta de discos hasta viajes espaciales, pero no todas sus ideas de negocios han sido bien fundamentadas. En 1994, a pesar de existir una fuerte presencia de marcas como Coca-Cola y Pepsi, Richard Branson intentó sacar al mercado una versión de un refresco de cola llamado Virgin Cola. Y sobre esto, escribió: “Con Virgin Cola creíamos que podríamos superar a nuestros competidores como Coca-Cola y Pepsi, pero como todos saben, resultó que no habíamos pensado tan bien las cosas. Declararle la guerra a Coca en el terreno de los refrescos es una locura.” Sin duda una decisión apresurada que no tomó en cuenta los factores correctos, pero la empresa madre claramente sobrevivió y siguió su camino hacia el éxito. (Foto: Getty)